有不明人士在臉書訊息，指稱自15日起有連續3天專案，全台移民署專勤隊將會同警方，針對外藉移工進行全面清查，移民署第一時間駁斥為假訊息，另經追查IP，16日晚間在台南將涉嫌散佈的40多歲陳姓越南籍女子查緝到案，現正依違反社維法偵訊中。

移民署發現，近日有不明人士透過臉書，假藉移民署發佈公告，表示接下來一連3天，將至各工地查緝外勞，還標出特定日期與時間，引發移工及仲介轉傳、討論，移民署16日特別澄清，相關訊息不屬實。

經追查IP，移民署16日傍晚在台南市，查獲40多歲越南藉陳姓女子，陳女是失聯移工，疑似聽到同鄉講述此事，所以就在臉書PO出相關訊息，強調自己並非刻意，只是轉傳聽到的訊息，現正依違反社維法訊問中。

移民署強調，各專勤隊會不定期執行治安熱點查察，也不會事先對外公告，呼籲民眾聽聞相關訊息時，或許進一步求證，不要輕易轉傳、發送以免觸法。