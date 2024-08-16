台灣作為亞洲首個同性婚姻合法化國家已滿 5 週年、今年彩虹平權大平台民調同婚支持度更以 56.6% 創下新高 ，體現了社會對於多元族群的開放態度，也活絡同志族群的數位交友需求。全新男同志交友軟體 Garty App 近日正式在台灣市場推出，率先引領同志族群討論熱潮，上線不到一個月便突破上萬名用戶註冊體驗！主打真實交友的 Garty App，提供台灣唯一的「永久無廣告」特色、首創的「SIZE 交友」以及超實用「無限次數配對」等功能，給予用戶無限制的順暢交友體驗、輕鬆找尋內外兼具的天菜伴侶！

【終結惱人廣告！Garty 推永久無廣告、無限制配對】

在現今交友軟體百花齊放的時代下，最常見的困擾無非是被頻繁跳出且難以屏蔽的廣告打斷聊天節奏與互動體驗。Garty App結合專業知識與先進的娛樂軟體技術，推出全台唯一的「永久無廣告」特色，讓互動交友過程中不被打擾且更加順暢。

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根據 Social Watch《孤獨世代的社交解方：交友軟體話題聲量探索與商機洞察》報告 顯示，用戶選擇交友軟體的因素除了考量使用目的外，「附加功能的多寡」所帶來的樂趣也攸關重要。而 Garty App 除了坊間常見的定位交友外，還融入了直播互動、用戶評分、發起 Wink 等多種趣味功能，全方位滿足男同志不同的交友需求，無論是想擴大朋友圈、與心儀網紅聊天、還是尋求真命天子，都能在 Garty App 享受全新且多樣化的互動體驗。

【Garty App 創造更多人與人的連結】

Garty App 不止步於線上交友， Garty App 未來將積極參與台灣各地的同志大遊行、推廣熱門同志活動等，並計畫於 9 月每週六晚上於北部同志酒吧展開一系列狂歡活動，提供更豐富、有趣的互動交友體驗，詳情請鎖定 Garty App 官方 Instagram。