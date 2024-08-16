日本靖國神社門口標誌在今年6月遭中國網紅便溺並噴漆塗污引起風波後，近日又有一名中國年輕男子攜帶反日標語進入靖國神社，並粗暴地對圍觀群眾惡言相向，最後有2名穿著日本警視廳制服警員將該名男子驅離現場。事件的影片在社群平台X上刊出後，快速地引來數百萬的點閱量，同時有大量日本網民留言指責表達不滿，也有中文用戶指責此舉是「強化中國人負面形象」。

今年6月日本靖國神社遭中國網紅便溺並以噴漆寫下「toilet」（廁所）一詞，在中文網上引爆爭議。近日卻又有1名說中文的青年靖國神社鬧事，他高舉反日標語並不斷叫囂，對著靖國神社內遊客嗆聲：「我是中國人怕你們嗎？」吸引了許多遊客圍觀。

這名疑似來自中國青年的鬧事過程影片於15日在社群平台X上曝光，影片中可見這名男子一手舉著有關慰安婦及南京大屠殺等議題的反日標語，不斷對圍觀群眾嗆聲：「你以為中國人會怕你們嗎？」隨後接著疑似有人將他手中的標語扯下，男子隨即以日文回罵對方「混蛋」。

這名男子之後還與另一名遊客對罵，並以中文怒嗆對方「以為中國人怕你嗎？你是美狗，又沒有錢，你沒有中國人有勇氣」，最後被2名穿著日本警視廳制服的警方驅離現場。

事件經過的影片被上傳到X平台不到1天已累積360萬次點閱，許多日本網友對於該男子的脫序行為留言表達不滿，留言有「回去吧，永遠不要再來日本了」、「將他驅逐出境」、「如果你不喜歡就不要來」、「我早上剛參拜神社時才心想，『不知道今天會不會有一些煩人的中國人來』，果然成真了」、「這只會強化中國人的負面形象」等勸說之辭。