民眾黨政治獻金風波延燒不斷，館長陳之漢今找來民眾黨立院黨團主任陳智菡與立委黃珊珊一同直播，直球對決。黃珊珊坦言，選舉過程艱辛，人力不足，造成本次事件讓支持者擔心，感到抱歉。針對端木正爭議，陳智菡表示，可能因為端木正沒報過政治獻金，才會當成一般公司帳處理，應該是無心的；黃珊珊也認為，可能是端木正不了解政治獻金規定，才這樣調節，便宜行事才鑄成大錯。

陳之漢昨狠嗆，民眾黨死好，什麼超越藍綠，換做是他不爽柯文哲，隨便罵到他趴到地上，這些名嘴都沒有他會罵，柯文哲作假帳超越藍綠、吃素食便當的錢超越藍綠、2千多萬入自己口袋超越藍綠，有多乾淨？「藍綠就是垃圾，你是垃圾中的垃圾。」更揚言整個民眾黨都會被他罵到哭。

陳之漢今邀請陳智菡、黃珊珊上直播直球對決。陳智菡表示，現在風向要把民眾黨塑造成愛錢的模樣，若看看幕僚薪資排行，民進黨只有一人入榜，因為他們多數高層幕僚都沒有政治獻金薪資申報。

而黃珊珊缺席中評會，有認為現在要保黃珊珊棄李文宗，黃珊珊道歉表示，去年選舉真的很艱辛，因為人力不足，沒有做好該做的事，讓大家擔心了，並再度向支持者道歉。她也強調，沒有一塊錢進到私人帳戶，報帳不時確實責無旁貸，尊重中評會的程序，下周也會親自到場說明。

針對政治獻金帳目爭議，黃珊珊表示，事發後在內部多次跟財務比對，將全部單據拿出來跟監察院資料比對，才發現有17筆漏報高達1800萬的資料，3次對帳後才發現是會計師調節。

黃珊珊也解釋，當時每周都把單據給會計師，請會計師上傳，但因為有些都沒有輸入，一直累積才有短差，後來說時間來不及，才自行調節，且完全沒有跟我們核對。

陳智菡補充，現在已進入司法調查，很多財務細節，雙方都會有紀錄。她也坦言，確實該面對自己的錯誤，內帳應與會計師核對，不應把責任外包。但她也說，因為會計師沒有報過政治獻金，才會當成一般公司帳處理，才會說灌帳是可以的，所以會犯這個錯應該是無心的。

陳之漢追問，會計師是否有親口說他調節？跟任何人無關？陳智菡頻頻點頭說對。

黃珊珊則認為，或許在會計作業上允許某種程度的出錯可以補正，端木正可能本身認為是可以的，但政治獻金沒有出錯的可能，因為每筆都要再三比對，有差額還要寫說明，再送去監察院，且政治獻金還要留用，根本沒必要現在沖賬，因此端木正可能只是不了解，才當成一般公司帳調節。

有認為端木正何必冒自己執照風險幫忙作假帳，黃珊珊表示，一開始也是這麼認為，但她也不相信內部會做假帳，後來查了才發現是漏打，但她強調，漏打的1817萬都是已經支付且有支出憑證的，總歸就是便宜行事才會鑄成大錯，她也相信，沒有人會刻意幫他們做假帳，對他也沒好處。