金視獎由文化部影視及流行音樂產業局主辦，文化部表示，今年適逢第24屆，正好呼應有線電視系統業者全年無休、24小時播送節目陪伴收視戶的用心，同時鼓勵為地方民眾提供多元自製節目內容，並積極推廣近用公用頻道，發揮社會教育及公共服務之功能。

新頻道數位有線電視每天深度報導大彰化地區在地新聞，以守望彰化，堅守在地媒體第四權的崗位為宗旨，在入圍7次後，終於在今年度獲得地方新聞節目獎。南天數位有線電視長期媒合社區與媒體資源，製播新聞參與公共事務，還將攝影棚搬到田地協助行銷小農，並捐助弱勢族群，取之社區也用之社區，讓南天數位有線電視第4度獲得社區服務獎的肯定。

凱擘大寬頻長期在地深耕，致力製作多樣化的優質地方性節目提供給廣大收視戶，年年獲金視獎肯定便是對凱擘及旗下所有地方系統台最大的鼓勵。凱擘大寬頻將持續透過鏡頭，深刻紀錄在地美好人、事、物，提升民眾對地方事務的關心，一同打造更美好友善的生活環境。