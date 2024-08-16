「金視獎」是有線電視系統業界的最高榮譽象徵，由文化部影視及流行音樂產業局主辦，表揚優秀的得獎作品與從業人員。今年總計有52家業者、243件作品參賽角逐15項大獎、競爭激烈，經由電視業者、名作家、新聞主播及傳播學者等各領域專業工作者組成的評選小組近兩個月嚴謹專業的評選，最終總計選出61件入圍作品。

在節目類獎項部分，中嘉集團共拿下2項大獎。中嘉寬頻｜慶聯《打狗週記》為有線電視最長壽的節目，今年獲得評審團青睞奪下「專題報導節目獎」，節目團隊走進部落、走進偏鄉小校、也走在高雄的街頭，深入挖掘在地議題、多元角度採訪、長時間紀錄；因應不同攝影視角，包括空拍、水下攝影，並以動畫圖表輔佐說明重要資訊，幫助觀眾了解事件重點與問題核心，也探討議題的各種可能解方。

港都則憑藉《Walk！野行》節目獲得「地方文史節目獎」，團隊深入地方自然人文景觀，並透過地方自然景觀影像、受訪者行動與敘述，以及資料畫面等，串連當地人文與自然景觀的過去與現在，並道出永續發展的可能性。

在個人類獎項部分，慶聯《城市不設限》節目主持人李凡菲，拿下「主持人獎」；慶聯記者劉瑋婷、周府慶獲得「採訪獎」肯定。