24歲大陸男星范丞丞，是知名影后范冰冰的親弟弟，2018年以男團NINE PERCENT成員正式出道，如今成功擺脫「靠姊族」質疑，憑藉幽默鬆弛的個人特點，在綜藝節目中製造許多「笑果」圈粉無數。近日范丞丞私下聚餐被拍與長髮妹親密互動，照片在網上瘋傳，工作室回應曝光。

據陸媒《搜狐娛樂》爆料，流出畫面中可見范丞丞與一群朋友聚餐，他身邊坐著一位長髮辣妹，兩人互動親密，范丞丞細心為長髮妹整理頭髮，女方則會揉范丞丞的臉，甜蜜互動被捕捉下來，同桌好友疑似還包括被踢爆出軌的買超，讓許多網友擔憂苦勸「交友謹慎」。據微博知名娛樂八卦博主「扒圈小記」挖出，這名曖昧的女子，疑似是范丞丞緋聞前女友的閨密，與女藝人歐陽娜娜交情不錯，傳出先前曾被曬出兩人合照，疑似「官宣」女方和范丞丞的關係。

工作室緊急發出聲明。（圖／翻攝自微博 范丞丞工作室）

針對戀愛緋聞持續沸騰，范丞丞工作室也緊急發出聲明回應：「感謝大家對於丞丞的關注與喜愛。丞丞近期正專心投入電影的拍攝工作。在拍攝間隙的休息時間與圈外好友發小多人私下聚餐，引發討論的偷拍行為嚴重侵犯了丞丞的合法權益，我們一直堅決抵制偷拍造謠行為，並保留追究法律責任的權利，請標題黨(聳動的標題吸引流量)停止斷章取義的傳播。十分抱歉佔用了公共資源，引發大家的討論與猜測，期待新作品早日跟大家見面。」

不過，此則聲明並沒有成功平息輿論，有網友質疑避重就輕，「這整理頭髮和摸臉是好友或者是髮小該幹的事嗎」、「說句單身很難嗎」。