大陸央視網16日報導，大陸水利部黃河水利委員會指出，8月16日9時起，黃委會調度位於河南省洛陽市孟津縣小浪底村與濟源市蓼塢村之間黃河主幹流、三門峽水利樞紐下游130公里 的小浪底水庫，按每秒1000立方米下洩，本輪次汛期調水調沙，基本結束。

受8月6日至9日強降雨影響，黃河中游及支流涇渭河、北洛河等出現漲水過程。8月10日12時45分，北洛河狀頭站洪峰流量每秒3530立方米，為1994年以來最大，當日11時最大含沙量達每立方米619千克。11日10時，潼關水文站出現每秒4340立方米洪峰流量。

為應對本次洪水過程，黃委會統籌洪水防禦和水沙調節，實施三門峽、小浪底等水庫群聯合調水調沙調度。

根據雨水情預報提前安排三門峽、陸渾、故縣水庫預洩、攔洪等運用，並通過小浪底、西霞院水庫聯合調度，根據來水來沙及水庫排沙及時調整下洩流量，降低水庫水位，提高輸沙效率，有效減輕水庫河道淤積，同時確保下游河道防洪安全。

隨著洪水過程趨於結束，三門峽、小浪底水庫分別自14日、15日起逐步減小下洩流量。16日9時起，小浪底水庫按每秒1000立方米下洩，標誌著本輪調水調沙基本結束。從8月9日至16日8時，7天三門峽、小浪底水庫分別累計排沙1.19億噸和1.33億噸，排沙效果明顯。