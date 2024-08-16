大陸某社區內的一間超市，由於女員工經常穿的太暴露遭到檢舉，如今事件在網路上發酵，一夕爆紅的女員工也不堪其擾。（圖／翻攝自微博）

大陸某社區內的一間超市，由於女員工經常穿的太暴露遭到檢舉，如今事件在網路上發酵，一夕爆紅的女員工也不堪其擾。（圖／翻攝自微博）

一夕爆紅的困擾！大陸浙江省杭州市有間超市女員工因穿著暴露，常引來不少男顧客上門光顧，豈料，事件在網上爆發後，反造成她生活上的困擾，她自拍影片哭訴，遭一群人堵在門口，還有人竟出手攻擊她，而且，不少人來就是猛拍她，然後將影片上傳到網路上，讓她不堪其擾。

綜合陸媒報導，浙江省杭州市一間開在社區的超市，因女員工時常穿著露乳溝的細肩帶上衣，引來不少男顧客上門光顧，包括外送員、快遞員等，常到店裡找她聊天，而疑似女員工穿著太暴露遭人檢舉，引來警方上門，但警方後續調查認定無違法。

然而，一夕爆紅的女員工因不堪受擾，自拍影片哭訴「我是駱家莊超市的老闆娘，『這件事情』出現了之後，經常有人過來欺負我，還有一群在外面打了我」，她也指出「好多人在店門口，拍我的影片，拍完之後到處上傳，已經對我造成很大的騷擾」。

另外還有影片拍到，爆紅女員工上半身穿著白色T恤，也不再露胸，而下半身則是專著短褲露出腿，在店門口講手機並氣哭喊「那個男的打了我，那個男的把我血管打了出血了，你快回來啊！那些男的在欺負我，我被打到出血了，快回來啊」，在女員工找求助時，一旁也有多名男子在超市店門外拿著手機拍攝，最後，來了2名員警，而現場僅剩員警與女員工，其他人都已離開。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「被打？現在這個社會治安啊」、「憤慨！為什麼干涉別人穿衣自由？什麼程度叫暴露？誰說了算？」、「穿著是自己的自由，誰拍妳上傳網路，妳抓住誰就投訴吧！說不定能轉禍為福」、「看誰第一個被她投訴」。