汪建民被爆出罹患肺腺癌之後低調度日，也暫停直播帶貨工作，16日晚間9點突然在FB開始直播抽獎，不少親友、粉絲也紛紛上線關心近況。汪建民講話聲音宏亮，看起來氣色還不錯，但肚子大了一大圈、髮色也灰白不少。

戴著藍色鴨舌帽、黑框眼鏡的汪建民，被爆出罹癌後減少工作，他16日突然開始直播進行抽獎活動，30分鐘內人數大約30人左右，但每個人就像是好朋友一樣，汪建民一個個大招呼問好。大家關心起他的健康狀況，汪建民也回應：「我從來不熬夜，這幾年只有在幸福城露營區會熬夜，在其他地方不會熬夜，生活作息也是相當規律。」

汪建民罹癌後開直播露面。（圖／臉書 汪建民）

連兄弟象的「扁哥」蔡豐安也來線上看汪建民，讓他非常感動：「扁哥真的感謝妳我放在心裡我超級敢感謝你，現在線上很多人，我不能失控，謝謝扁哥。」也有網友注意到他的身材留言：「建民哥、9m姊晚安，胖嘟嘟的建民哥可愛。」也逗得他哈哈笑。

直播中的汪建民，始終坐在椅子、講話聲音相當宏亮，但頭髮已經灰白不少，即使戴帶著黑框眼鏡，還是有些憔悴，下排牙齒也少了，但他依舊開心和網友打招呼，他也坦言：「現在體力還不適合趴趴走，目前最遠只能達到幸福城露營城。」聊天加抽出3位幸運兒，前後直播大約40分鐘左右，下線前還不忘跟大家問後：「請接受建民哥的感謝，感謝你們給建民哥的祝福和加油，感謝你們上線看建民哥。」