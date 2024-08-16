2024巴黎夏季奧運會有兩名女子拳擊手雙雙在捲入性別風波後各自奪得金牌，成了全球焦點人物。日媒周五（16日）報導，著重於LGBTQ多元性別體壇動態的美國媒體人說，台灣的林郁婷、阿爾及利亞的凱利夫兩人其實都不屬於LGBTQ族群，不是跨性別者，也不是「變性人」，而是「順性別女性」。

日本電視台周四報導，關注體壇多元性別族群動態的媒體Outsports共同創辦人布津斯基（Jim Buzinski）受訪說明，本屆奧運女子拳擊57公斤級台灣選手林郁婷、66公斤級阿爾及利亞選手凱利夫（Imane khelif）並不符合LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）定義，並未列入Outsports專注報導的LGBTQ運動員名單，但兩人的性別認定引發爭議，涉及「何謂性別？」等一般性別議題，因此Outsports認為有必要明確指出這兩名女性運動員並非跨性別者。

日本電視台16日開闢時段討論巴黎奧運性別議題。

布津斯基直言，這兩名運動員「不是跨性別者」，也不是變性人，她們自認是女性，屬於「順性別（Cisgender）女性」，這一點必須確切言明。順性別意指性別認同或性別表現與出生時的性別一致。

阿爾及利亞拳擊手凱利夫9日在2024巴黎奧運女子拳擊66公斤級親吻金牌。（美聯社）

布津斯基特別指出，凱利夫來自認定LGBTQ違法的阿爾及利亞，他認為阿爾及利亞不會讓變性的運動員參賽。這兩名運動員受到不少攻擊，所幸世界各地聲援者眾，事態有漸趨平靜之勢，大眾的反應也從負面轉趨正面，某種程度上對於許多人也有所啟發。這個話題引起公眾熱烈討論，不只拳擊手自身有所回應，國際奧委會（IOC）也加入討論，如此重大議題不容忽視。

日本電視台引述Outsports報導，統計至8月13日為止，本屆巴黎奧運公開LGBTQ多元性別的運動員有198人，創歷來最多，其中63人獲得獎牌，獎牌數總計42面。布津斯基說，出櫃的女運動員遠多於男性，這在近幾屆奧運已成趨勢，出櫃男女運動員比例約為1比8或1比9，原因可能在於女運動員出櫃後受到的關注比較少，面臨的阻礙也比較小。今年美國女籃隊成員即為一例，不少人都是LGBTQ性別。