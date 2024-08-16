巴黎奧運拿下2金5銅史上次佳成績，中華奧會主席同時也是宏道運動發展基金會董事長林鴻道，特別在16日晚間宴請教練、選手們，同時也希望奪牌的明星選手成為明日之星的榜樣，能在未來成為台灣之光。

宏道基金會頒給金牌選手500萬元獎金、銅牌選手獎金100萬元，金牌教練150萬元、銅牌教練30萬元。林鴻道說：「今天最主要還是要幫選手、教練們慶功，巴黎奧運都看到我們的選手、教練怎樣奮戰，怎麼在運動場上努力表現，展現運動家風範，他們的的精神令人讚賞。」

今天受到基金會幫助的選手，像是拳擊選手林郁婷、陳念琴、吳詩儀，體操唐嘉鴻、射箭湯智鈞、雷千瑩；射擊楊昆弼、吳佳穎等人都出席。

楊昆弼這屆奧運又以1分差無緣決賽，他坦言心情五味雜陳，在巴黎的時候跟林鴻道吃飯時跟他說「拍謝」，但林鴻道暖心說：「哪有什麼好不用拍謝。」讓他覺得十分安心，「主席不是在只在成功的時候才關心我們，平時低潮的時候就很照顧我們。」

林鴻道透露，當初會成立宏道基金會的原因，要從2016年在札幌的亞洲冬季運動會，當時與陳全壽聊天後決定成立運促會，「如何能讓我們的新的一代能受到比較健全的照顧，運科6個面向，不論是心理、營養、物理治療、科學訓練，如何讓我們的選手在健全訓練下發展。」

林鴻道說：「明日之星當然就是瞄準下一屆、下下屆奧運的參與，今天我們有多位明星選手在這次巴黎奧運獲得好的佳績，所以我們有未來之星、明日之星、明星選手，很開心我們的明星選手為我國爭取最大的榮耀。」