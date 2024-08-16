不少家長為了小孩取名煞費苦心，盼望姓名能寄託美好寓意，又不會有讓人取笑的奇怪諧音。然而大陸一名女主持人關凌，因為老公姓姬，所以把兒子取名叫「姬關槍」、女兒取名叫「姬關花」。不少網友看了關凌的取名文章之後哈哈大笑，但也有人直言，有考慮過孩子長大以後的感受嗎？

微博《白鹿視頻》表示，關凌透露自己兒女分別叫姬關槍跟姬關花後，有網友調侃幫孩子取名太隨意，但關凌回復沒有很隨性，因為她跟老公的姓氏都比較少見，是很認真把兩人的姓都仔細考慮了，才做出這樣決定。

不過關凌後來也發文自嘲，自己確實只考慮把父母兩方的姓氏加進去，沒有考慮到孩子的感受，但現在改名來不及了，自己如果有生老三，也只好跟著哥哥姊姊的風格，叫「姬關食堂了」。

對於關凌小孩的名子，網友則紛紛表示，「姬關算淨」、「考慮過孩子長大以後的感受嗎」、「姬關重重」、「如果真的是本名太怪了，沒想過孩子在學校會被嘲笑」、「真的好好聽，特別有靈魂、朗朗上口」、「這麼隨意的嗎？」、「感覺兒子的名字有點不妥，或者換個諧音字」。