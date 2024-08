韓國男團Super Junior(SJ)今年即將迎來出道19週年,時隔半年全員再度來台,今(16日)起連續3天在台北小巨蛋舉辦「2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> in TAIPEI」,剛受邀擔任韓國市場台灣觀光代言人的圭賢在自我介紹時就開心炫耀,在講出招牌問候語「你們現在收看的是圭賢」時,自動改成了「台灣的旅遊宣傳大使圭賢」,讓台下E.L.F.(官方粉絲名)嗨翻,始源說「我能感受到(氣氛)非常好,我很幸福,馬上會去我非常喜歡的...」,聽到粉絲高喊「鼎王」時,他秒露出笑容喊「對!對!對」。

儘管今年包含團體、小分隊和個人的總來台次數,SJ在「台灣灶咖大賽」中一直名列前茅,此次巡演在台灣的每場仍吸引8500人朝聖,3場總計25500人次,可見他們在台的不墜人氣,聊到大家的改變,利特先是嘴甜讚粉絲「大家是為了要見我們這2年都有好好保養嗎?還是原本就很漂亮了」,銀赫也爆笑說,多年前來台灣long stay,「你們都說沒錢不要再來了,我們隔了一陣子沒來,大家的錢好像也變多了」,神童、圭賢、始源聽到後紛紛用中文直呼「有錢人」,東海更打趣喊「期待你們的錢」,利特則不忘補充「你們空了的錢包,讓我們SJ用帥氣的臉蛋跟舞台來填滿吧」,聽到台下粉絲的反駁後,他立刻回嗆「這麼久沒見你們都變了」。

Super Junior把現有的小分隊打散,帶來前所未見的特別舞台。(摘自官方臉書)

除了演唱多首團體歌曲,SJ也把現有的小分隊打散,先是由「三瓶蓋倒水事件」的L.E.D.(利特、銀赫、東海)演唱L.S.S.〈Suit Up〉 ,再來是「冰淇淋踢飛事件」的S.K.Y.(神童、圭賢、藝聲)帶來K.R.Y.〈Let's Not.〉,最後是「擊掌掐心一搜事件」的R&S(厲旭、始源)表演D&E〈Danger〉,還有全體一起演唱藝聲〈It Has to Be You〉、圭賢〈At Gwanghwamun〉、厲旭〈The Little Prince〉組成的串燒舞台。

結束後,粉絲便起了「現在是什麼時間呢」、「是中場休息時間但是」、「我們的愛不會停止」共3階段的手幅加排字應援,讓東海忍不住讚嘆喊「現在就給我們看,明後天該有多了不起」,銀赫跟著開玩笑說「會不會我們回去飯店,就看到你們在101大樓...」,圭賢也用中文搞笑幫腔「他們有些人是有錢人」。

利特再度當起主持人,訪問成員最喜歡哪個限定組合,始源選了L.E.D.,「因為利特換公司就好了」,利特變馬上問東海和銀赫「你們要接受我嗎?」銀赫開出條件說「那你要像牛一樣地工作」, 圭賢也表示「不能打高爾夫球」,利特靈機一動說「那可以簽約當高爾夫球選手」,但立刻被東海嗆「因為你每次都輸給神童,不然明天比賽贏的話就簽你」,藝聲也故意逗利特「明天輸的人在演唱會上不能說話」,讓利特不禁哀嚎「不讓我說話跟去死沒兩樣了」,東海接著又問利特「你手機容量夠的話比賽可以直播嗎」,但再度被爆料只能用WiFi、沒買流量,不過神童答應「我們會上傳在IG限動跟大家分享的」,成員之間相愛相殺的逗趣互動,再度沒有辜負粉絲的期待。