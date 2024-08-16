華為即將推出千級AI晶片挑戰輝達

為加速中國半導體企業提高技術與自給自足能力，中國政府在2023年對大陸主要半導體業者，包括晶圓代工、晶片設計和封裝業，提供高達205.3億元人民幣（合台幣873.4億元）的補貼。其中又以華為獲得補貼金額最多，高達73億元人民幣（約合台幣311億元）。

香港《南華早報》研究了中國25家最知名半導體公司的財務報表顯示，去年中國政府對這些公司的補貼支持達到了205.3億元人民幣，比2022年增長了35%。其中包括其兩大晶圓代工廠商——中芯國際（SMIC）和華虹半導體。

這些補貼僅占政府對中國晶片行業支持總額的一部分，其中包括不披露財務數據的私營公司。也不包括其他形式的國家支持，如直接投資和低息貸款。儘管如此，金額龐大的補貼凸顯了推動中國半導體產業發展的緊迫性，主要因為美國收緊了出口管制，制中國獲得先進處理器和晶片製造技術。

美媒《華盛頓郵報》分析了接受巨額補貼的25家半導體企業，其中華為雖是私營企業，但自願披露關鍵財務數據，獲得的政府補貼最多。華為2023年獲得了73億元人民幣的政府補貼，2022年為65億元人民幣（合台幣276.5億元），2021年為26億元人民幣（合台幣110.6億元）。2年間補貼金額成長了近3倍，除金額龐大外，成長速度也很驚人。

陸媒《芯智訊》指出，去年美國政府禁止晶片設計公司輝達（Nvidia）向中國出口其最先進的處理器後，華為一直在加緊追趕，希望填補這一空白。華為高管表示，該公司的Ascend 910B晶片與輝達流行的A100晶片不相上下，已成為大陸各行各業的首選。

《華爾街日報》引述未具名消息人士說，最近幾周華為一直在允許潛在客戶試用其Ascend 910C晶片，該晶片是910B的繼任者，並與輝達的H100進行基準測試。

中國電動汽車製造商比亞迪在補貼榜上排名第2，因為它擁有一家汽車晶片代工廠。比亞迪2023年獲得了46億元人民幣（合台幣195.7億元）的政府補貼，同比增長176%。

排名第3的中芯國際去年獲得了約26億元人民幣（合台幣110.6億元）的政府補貼，同比增長32%；排第4位的是外延片和晶片的主要製造商三安光電，去年獲得了17億元人民幣（合台幣72.3億元）的政府補貼，同比增長了60%；排第5的企業是半導體設備製造商北方華創，去年獲得了9.317億元人民幣（合台幣39.6億元）的政府補貼，比2022年增長了49%。

雖然中國半導體行業在較不先進的技術上取得了穩步進展，但在某些領域仍然存在瓶頸，例如光刻系統、檢測和計量工具。今年5月中國又成立了史上規模最大的晶片產業投資基金，被稱為「大基金三期」註冊資本高達3440億元人民幣（合台幣1兆4635億元），用以加強對半導體產業的支持。