為了加強山域事故救援技能，桃園市政府消防局第四大隊大溪分隊16日在溪洲山辦理山域搜救訓練，透過訓練縮短民眾登山時受傷待救的時間，並提升消防救援效率，確保民眾登山健行安全。(消防局提供／廖姮玥桃園傳真）

為了加強山域事故救援技能，桃園市政府消防局第四大隊大溪分隊16日在溪洲山辦理山域搜救訓練，透過訓練縮短民眾登山時受傷待救的時間，並提升消防救援效率，確保民眾登山健行安全。(消防局提供／廖姮玥桃園傳真）

為了加強山域事故救援技能，桃園市政府消防局第四大隊大溪分隊16日在溪洲山辦理山域搜救訓練，透過訓練縮短民眾登山時受傷待救的時間，並提升消防救援效率，確保民眾登山健行安全。

這次訓練特別在山區設置假人模擬患者，消防人員將患者放置於捲式擔架中，並使用繩索將患者重量平均分給前來支援的消防人員，除了將現場人力使用最大化，也可將患者以最快的方式送下山。大溪分隊選擇溪洲山作為訓練路線，因此山屬於初階小百岳，是許多山友的首選，但由於山區氣候多變，加上部分登山者在出發前未充分評估自身能力，容易在登山過程中出現抽筋或頭暈等症狀，因此溪洲山被選為這次訓練地點，並在易發生事故的區域設置假人，讓消防人員使用搜救器材進行訓練，共同提升搜救技能。

大溪分隊表示，轄區內擁有熱門登山景點，因此定期舉辦山域搜救訓練，確保登山客在山中安全，並增進各消防單位間的協作默契。提醒民眾在登山前務必注意自身的身體狀況，提前下載山域離線地圖，出發前再次檢查並確保裝備堪用，並於出發前一天查看天氣預報，若遇天氣不佳，建議改期登山，以確保安全。