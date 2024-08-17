林郁婷同款Bottega Veneta 丹寧Cassette。(摘自farfetch)

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運奪金後，一戰成名，圈粉無數，成為粉絲焦點。近日，她出席新北市的簽名會時，隨意將Bottega Veneta的丹寧款Cassette包放在地上，引發網友熱議，稱讚她率性又有品味，配戴的飾品更是成為討論熱點。

林郁婷15日出席新北市舉辦的奧運選手簽名會，手上的手鍊受到網友關注。（實習攝影記者徐翊呈攝）

林郁婷在15日的新北簽名會上吸引了大量粉絲到場支持，更有粉絲手握婚戒「求婚」的片段在社群瘋傳。同時，眼尖的網友發現她當日的髮型與配件都十分吸引人，特別是她右手佩戴的手鍊，引發網友的熱烈討論。

Georg Jensen REFLECT 鏈節手鏈。（摘自品牌官網）

當日她佩戴的是Georg Jensen Reflect系列的鏈結手鍊，這款手鍊似乎是她近期的心頭好，就連出席奧運英雄遊行時也有佩戴。在16日的英雄遊行上，林郁婷除了佩戴Georg Jensen的手鍊，還搭配了Pandora的手鍊，並以她喜愛的鋼鐵人造型串飾作點綴，這也與她的手機殼相互呼應，展現了她獨特的時尚品味。