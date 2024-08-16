大陸女星秦嵐，憑藉古裝劇《延禧攻略》中飾演富察皇后一角暴紅，傳出與小10歲魏大勛談起姐弟戀，日前卻被狗仔爆料兩人已經分手。如今45歲仍單身的她，依舊保持擁有臉蛋精緻和完美腰身，還被誇「秦嵐的腰、奪命的刀」，近日一組美照流出，好身材再度成為話題。

秦嵐一組不科學腰身美照在網上瘋傳，畫面中她雖然只穿著保守褲裝，完美腰臀比例依舊驚艷眾人，畫面中可見她頂著一頭俏麗短髮，精緻五官以及自律的身材控管，隨意抓拍都能將纖細螞蟻腰展露無遺，近日秦嵐在主演的新劇《九部的檢察官》中，經常身穿帥氣制服，更加凸顯好身材，經常成為話題。

秦嵐在新劇《九部的檢察官》中，穿正裝依舊藏不住好身材。（圖／翻攝自微博）

事實上，秦嵐對於身材保持相當堅持，不時或曬出現身健身房練功的照片，前凸後翹的S級魔鬼身材曾被網友形容「細枝掛碩果」、「秦嵐的腰、奪命的刀」，紛紛留言直呼羨慕。

秦嵐不科學腰身被形容「秦嵐的腰、奪命的刀」。（圖／翻攝自微博）

關於感情，秦嵐過去曾與男星黃曉明交往，2022年演出《關於唐醫生的一切》和小她10歲的魏大勛傳姐弟戀，近日狗仔爆料兩人疑似分手，不僅沒見兩人同框畫面，還都各回各的家，關係急凍，對此，雙方皆未正面回應。常被關心婚戀相關問題的秦嵐，過去就表示人生目標不一定要生兒育女，還不忍直嗆「熱心」酸民：「我的子宮使用不使用，關你啥事？」