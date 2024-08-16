雲林縣張麗善縣長16日指出，傳台積電不來虎尾是政治考量，農業部表示，農業用地應作農業使用，如變更作產業園區有一定的評估方式與審查程序，且虎尾產業園區申請農地變更案，仍存有諸多問題尚待進一步專業評估及釐清，呼籲雲林縣政府應提出符合法令規定的完整開發計畫，而非以政治觀點解讀、卸責中央。

農業部指出，依據土地使用管制規定，農業用地應作農業使用。對於產業發展所需土地，依全國國土計畫土地使用指導原則，應優先使用既有閒置未利用的產業用地；如因產業發展確實需要變更農地作非農業使用時，應依法提出使用農地的必要性、合理性及無可替代性等評估分析，並以不影響農業生產環境完整及兼顧農民權益的方案辦理。

農業部強調，虎尾產業園區申請農地變更案，仍有諸多問題，例如產業園區污水排放、隔離綠帶或設施配置、周邊農業生產環境及地主權益影響等，尚待釐清補正。雲林縣政府應該思考如何提出符合法令規定的完整開發計畫，而非一味以政治觀點解讀，將責任推往中央。