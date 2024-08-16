隨著台積電生產線往南設廠，西部科技廊道逐步成形，台積電先進封裝廠去（2023）年決定進駐嘉義科學園區，雲林縣府自主啟動「虎尾產業園區計畫」，位置緊鄰中科虎尾園區，積極邀請台積電落腳雲林。行政院今年第一季因此召開會議協調，了解環評、國土計畫變更、都市計畫變更等問題，並預估要三至五年才能開始整地建廠。

農業部指出，依據土地使用管制規定，農業用地應作農業使用。對於產業發展所需土地，可有兩個階段的處理：其一，依全國國土計畫的土地使用指導原則，應優先使用既有閒置、未利用的產業用地；其二，如因產業發展確實需要變更農地、作為非農業使用時，應依法提出使用農地的必要性、合理性及無可替代性等評估分析，並以不影響農業生產環境完整及兼顧農民權益的方案辦理。

農業部強調，虎尾產業園區申請農地變更案仍有諸多問題，例如產業園區污水排放、隔離綠帶或設施配置、周邊農業生產環境及地主權益影響等，尚待釐清補正。建議雲林縣政府應該優先思考，如何提出符合法令規定的完整開發計畫。