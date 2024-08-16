520以來兩岸關係陷入低迷，大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」（下簡稱海研中心）主辦的「2024兩岸關係研討會」將於明天登場，國台辦副主任仇開明、海協會副會長孫亞夫及多位各地大咖涉台學者將出席，相關發言或將透露未來的對台政策或研究的風向。

「兩岸關係研討會」為一年一度的大型涉台學術會議，今年於山東青島舉行，主題為「鑄牢民族認同 共促民族復興」，討論議題有二：「『台獨史觀』的謬誤與危害」、「摒除『台獨史觀』，守牢共同精神家園」。

據了解，今年以來，大陸學界舉辦的數場涉台會議都圍繞「民族」概念，這是延續今年4月馬習二會的「中華民族」基調。當時大陸國家主席習近平說，兩岸同胞同屬中華民族，並提出「堅定鑄牢中華民族共同體意識」。

今年「兩岸關係研討會」於17、18日舉行，17日上午為大會開幕式與主題發言，仇開明將於開幕式上進行致詞，並由多位兩岸學者進行主題發言，包括南京大學台灣研究所所長劉相平、上海東亞研究所所長王海良、中國文化大學副教授劉性仁等；下午為分組討論，但並未開放媒體採訪。

18日上午為大會主題發言、小組匯報和研討總結，出席學者包括中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津、上海台灣研究所所長倪永杰、北京聯合大學台灣研究院院長李振廣等；下午為參觀考察行程。

其他陸方與會者還包括：大陸全國台灣研究會常務理事周志懷、上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林、上海海峽兩岸研究會會長顧祖華、廈門大學台灣研究院教授唐永紅等人。

海研中心是國台辦成立的台灣問題研究機構，於2000年9月6日在北京成立，目前主任為彭慶恩。據公開資料介紹，海研中心主要是從事「技術性、戰略性研究」，「探討如何統一的問題」。