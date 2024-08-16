由前法務部長施茂林擔任董事長、台灣數位光訊科技董事長廖紫岑擔任執行長的大肚山產創基金會，攜手和倫開發合辦「產業趨勢論壇」。鮮少出席台灣公開活動的富美鑫集團總裁丁廣鋐，特地從越南飛回台灣出席論壇，致詞時分享了自家在台灣首推案「富域里山」多元生態社區的開發過程，並強調該基地由家族持有超過70年，也是父親丁善理留給他們在台灣的最後一塊土地，未來將變身為台中豪墅景觀溫泉社區新聚落。

丁廣鋐表示，70年前，家族長輩因緣際會意外購入台中大肚山頭土地，僅在40多年前轉售部份給香港信和集團的黃家，以及近20年前興建清新溫泉飯店、南山人壽訓練中心及「台中會」社區，現僅存14.2公頃則全數保留。

丁廣鋐在談笑間提到父親丁善理，「沒有留房子給我、卻留下了許多蓋房子的機會」，在他蓋了2.6萬戶房子之後、終於有機會回到台灣推出第一個個案「富域里山」多元生態社區，也是基地在家族珍藏70多年後、終於因緣成熟得以成案。

為此，丁廣鋐與哥哥丁廣欽特地延攬台中在地人才成立和倫開發團隊，延續越南富美興與各地開發案成功經驗，丁家兩兄弟為台灣首發個案「富域里山」立下國際標準的理想。

2024年，是疫後政經局勢劇烈變動的一年，通膨、地緣政治、ESG、戰爭等都牽動企業領袖的思維，近期廣受關注的科技產業，自從輝達執行長黃仁勳旋風後帶給全球嶄新視野，也為企業領導人演示兼具產業鍊結、行銷宣傳及品牌I Con的極佳範例；而製造產業則審慎面對ESG永續發展、美中角力及地緣政治的挑戰，同時也迎接科技業所帶來的外溢效應，代表製造業所熟悉的高CP值思維，必須進化為為品牌客戶及高資產客戶提供「VP價值服務」。

大肚山產創基金會與和倫開發特邀前美國運通副總裁吳伯良，以「當CP遇上VP」為題，分享他在帶領「美國運通黑卡」服務團隊的真實案例。在服務專業領域中最神秘的層峰典範，應該就是傳奇的「美國運通黑卡」。持有「美國運通黑卡」，象徵得以享受頂級服務的財富與社會地位，不過，吳伯良在演講中舉出了各種超越人類理解的要求、甚至是造夢式的服務案例，都讓參與論壇的製造業老闆們笑到合不攏嘴。

針對平時忙碌的產業領袖，論壇也安排了一場限定式案例分享，由和倫開發總經理翁毓羚親自解說首發案「富域里山」的獨特規劃，同時也就目前房地產政策與市場，分享看法與因應策略，提醒產業領袖解構思維回歸真義，看見真資產價值可以經得起考驗。

翁毓羚還打趣說：「之前擔任3056上市公司董事長，一秒當十秒用、天天趕業績拚EPS，如今在和倫，丁董最常跟我說的就是不要急，我們做好作品！」讓她直呼：「丁老闆真的是帶著家族與父親期許做作品，我與團隊一定要超越現況做到更好！」

和倫開發「富域里山」案基地規模達14.2公頃，限定開發99戶豪墅景觀溫泉社區，據悉戶戶破億元，預估總銷破百億元，目前基地現場已完成水保、地下管線工程等基礎建設，各公設建築也陸續取得建照辦理開工中。為落實環保永續的理念，不搭蓋接待中心，而是在清新溫泉飯店設計專屬接待包廂，目前並未對外開放，僅限定服務邀請及預約的貴賓，神祕低調的作風，讓人更加期待台中豪墅聚落的新未來！