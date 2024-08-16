空軍嘉義基地營區開放10日「113年國防知性之旅」盛大登場，三軍樂儀隊公開演奏日本自衛隊知名進行曲「軍艦」，引起議論。國防部回應表示，樂隊運用英、美及我國等4首著名進行曲，並非單獨使用日本作品。前立委蔡正元表示，慶祝空軍節，演奏日本帝國海軍軍艦行進行曲，會不會太荒唐了一點。

蔡正元16日在中天《頭條開講》節目中表示，8月14日淞滬會戰百師大捷，是空軍打贏，中國動用陸、海軍75萬人，日本動用35萬人。日本陣亡2萬人，中國軍隊陣亡25萬人，是因為長江口有很多日本軍艦，他們軍艦比較先進，日本軍艦用大砲對岸上砲轟中國駐軍的基地，中國軍隊根本無招架之力。而且日本軍艦上有高射炮，我們空軍也無招架之力。淞滬會戰是整個8年抗戰犧牲最多的地方。

蔡正元接著表示，當時就在長江口演奏日本帝國海軍軍艦進行曲的歌曲，如今居然是我們空軍節在慶祝，會不會太荒唐了一點。然後又辯解他們有放英國、美國歌曲，他們不是同盟國嗎？