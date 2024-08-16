俄羅斯官員近日公布了一項新的10年國防計劃，特別關注人工智慧（AI）技術的應用，顯示出莫斯科在自主武器（autonomous weapons）的重視。俄羅斯全面入侵烏克蘭後，戰場上的AI軍備競賽加劇，尤其在空中和地面無人機領域，這些技術將深刻影響未來的戰爭形態。自主武器意思為無人操控的情況下獨立搜索、識別並攻擊目標的一種武器。

據美國《防務新聞》（Defense News）16日報導，俄羅斯軍工業長期以來在政府嚴密控制下，目前已經開始使用AI技術。例如，地面機器人如Marker、平台（Platforma-M）、袍澤（Soratnik）、天王星（Uran-9），都已經投入於烏俄戰爭中。此外，俄羅斯的飛彈系統也在自動化目標演算法上取得了一些進展。

2024年8月14日，陸軍2024 展會上首次展示現代化火砲和迫擊砲砲兵控制系統，可結合偵查無人機的資料，計算射擊諸元並將其傳送給砲兵指揮官。一台PTK最多可以指揮8門砲。（Rostec）

俄羅斯國防部AI技術負責人伊里斯特拉托夫（Vasily Elistratov）表示，從烏克蘭戰場上返修的裝備正在安裝新技術，包括遙控火力模組、自動目標追蹤和推進系統。

S-76無人補給系統，補給品籌載500公斤。（Rostec）

副總理切爾尼申科（Dmitry Chernyshenko）透露，2023年俄羅斯AI市場的規模達到近6500億盧布（約新台幣2350億元），但與西方國家的AI技術支出相比，這個數字仍然微不足道。

2024年8月12日，俄羅斯陸軍論壇2024展覽上展示的MP32M1，是一個卡車底盤上的自動化和通訊設備綜合體，用於砲兵、無人機察打一體管理。（Rostec）

此外，俄羅斯國防部已設立專門部門負責人工智慧的發展，例如為S-500防空系統開發AI控制功能，以應對彈道飛彈攻擊評估威脅和損害預測。獨立國防工業專家斯米斯洛夫（Sergei Smyslov）表示，俄羅斯的AI技術將主要應用於飛彈防禦系統、砲彈和無人機等高速、容錯率低的產品。

俄羅斯還積極推動AI技術的研究與發展。2022年初，俄羅斯國家技術集團（Rostec）旗下的Roselektronika公司成立了人工智慧技術研究實驗室，專注於無線通信系統、虛擬實境技術、大數據技術和深度神經網絡的機器學習研究。

同時，時代基金會（Era Foundation）也在支持私人公司和大學的創新項目，最近選定了包括無人船、遙控炮塔、各類無人機和無人機偵測系統在內的8個項目，這些項目將獲得資金投入量產。