台日混血女星篠崎泫擁有甜美外型及火辣身材，因登上PTT表特版而爆紅，除了演藝工作外，平時更積極經營個人Youtube頻道，或透過社群與粉絲互動。今（16日）她驚曝長達3個月睡沙發，發文大嘆：「整個脊椎感覺歪七扭八」。

篠崎泫透過平台Threads發文透露，算一算睡沙發的日子已經滿3個月了，坦言造成身體不適感：「不知道什麼時候才有辦法回床上睡，整個脊椎感覺歪七扭八」。也因為這樣的經歷，讓篠崎泫對未來有了想法，幽默表示，「未來我的新家沙發一定會以『好睡』為第一優先考量」，除了記錄下這次睡沙發的深刻感受，也曝光對未來家具選擇的期待。

篠崎泫透露已經睡了三個月的沙發。（圖／翻攝自Threads @hsyan0625）

照片中可見，篠崎泫身穿黑色休閒上衣，素顏皮膚依舊光滑細緻，身上蓋著薄毯，慵懶躺在沙發靠枕上，對著鏡頭嘟嘴賣萌，眼神看上去帶有幾分沒睡好覺的疲憊感。貼文曝光後，引發不少粉絲留言關心：「辛苦了」、「有時候沙發比床好睡」。

篠崎泫與網紅Toyz在今年5月低調認愛，男友Toyz因販售大麻菸彈被判刑4年2個月，目前正入獄服刑。日前篠崎泫在IG開直播與粉絲聊天，許多網友問及Toyz近況，關心她有沒有去探監等話題，對此，篠崎泫見到留言回應表示，「不要問一些有的沒的」，透露改天再和大家聊，近來忙著開團，偶爾才上通告，自嘲：「畢竟我現在形象這麼差，大家這麼討厭我。」

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