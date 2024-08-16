台灣近期房市火熱，不少人都意動想買房子。一名男子就在PTT發文詢問，自己手上預算大概有4000萬，買房子的話要選新北市的板橋好，還是買台北市的南港好，引爆網友激烈論戰。一部分人認為，能選台北市的門牌，比住新北好；但也有人稱，板橋發展幾乎完成，這點勝過南港。

原PO在《PTT》發文表示，因為親人離世，最近有一筆預算想換房，大概有4000萬，詢問同事後，有些人選板橋，有些人推南港，自己做了一些功課，也加了群組，雖然收獲頗豐，但還是選不出來。他詢問，「如果夫妻自住，沒有生小孩打算，希望能穩定上漲，選哪比較好？」

支持南港的網友表示，「可以買台北市，怎麼選新北？」、「台北市>新北市」、「兩邊都住過，比較喜歡南港的清幽感」、「南港發展超快」、「要漲一定是新區，南港勝」、「喜歡台北市門牌選南港」、「南港的話昆陽、後山埤還不錯啊！」

而支持板橋的鄉民則稱，「板橋，寧為雞首，不為牛後」、「南港太偏，CP值太低」、「板橋比較有發展性，南港問題跟新店一樣太偏、腹地太小」、「板橋呀！台北要西向化了！看不出來嗎？」、「如果能買到新板我會選板橋，沒有新板就南港」。

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