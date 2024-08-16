「台灣第一名模」林志玲的老公AKIRA（黑澤良平）近期參加大陸節目《披荊斬棘的哥哥4》（簡稱《披荊4》），沒想到在第2集播出時，就遇到香港男星向佐與團員跟不上的問題，甚至爆出向佐想要出走的突發狀況，不僅驚呆其他人，更讓AKIRA意外留下男兒淚。

AKIRA出身自日本天團EXILE（放浪兄弟），擁有精湛舞技及多年團體經驗，在第2集中與日本歌手雅（MIYAVI）、樂團二手玫瑰主唱梁龍以及向佐組隊，但向佐卻不是歌手或舞者出身，因此彩排時出現拍子跟不上的問題，就連節目導演也直言「不及格，連簡單的HOHOHO都喊不齊」，叮囑其他3人要極力協助向佐。

AKIRA登《披荊4》被向佐弄哭。（圖／IG@exileakira_official）

AKIRA表示，自己知道向佐能力有限，但舞蹈編排上仍無法克服這問題，向佐則坦言AKIRA幫了他很多，「跳不齊是我的責任」；後來雅提議影子舞蹈全由AKIRA表演，向佐負責功夫部分，在視覺上形成反差，增添舞台的精采度。

沒想到，正當其他3人還在研擬修改方案時，向佐竟假借工作人員找他，跑出攝影棚外傳訊息說要退賽，讓其他3人十分震驚，直接衝到街道上找他，雅更連忙打電話與他溝通，「我們都清楚，沒有你我們會表現更好，但這不重要，不要浪費AKIRA在你身上花的時間，也不要浪費你和我們一起共度的時間」。

AKIRA登《披荊4》被向佐弄哭。（圖／YouTube 披荆斩棘的哥哥 Call Me By Fire）

AKIRA登《披荊4》被向佐弄哭。（圖／YouTube 披荆斩棘的哥哥 Call Me By Fire）

最後，3人在停車場找到向佐，向佐不斷解釋：「我沒有離開，我只是希望你們表現更好。」梁龍表示能理解向佐的自尊心，向佐則說自己不可能在1天內學會跳舞，AKIRA也相信他能做到，「在1天內學會不是很酷嗎，你是專業的」，4個人展現出真誠的革命情感，不禁感動了正在觀看的網友。

片段曝光後，引來網友紛紛誇讚AKIRA，「終於了解林志玲為什麼嫁給他了」，他真的努力付出又沉穩，再艱難處境下也是高EQ鼓勵別人，更說「他來這節目真是來渡劫的」，給了AKIRA大大的讚賞。