宋楚瑜最恨的人！徐巧芯推測黃珊珊影響力遽降 直言柯文哲不再倚仗她 @ChinaTimes

民眾黨爆發柯文哲競總報帳疑雲，中評會今（16）日決議，下周邀請時任競總總幹事黃珊珊、競總財務長李文宗、承辦會計師端木正到場說明後，再進行議處。國民黨立委徐巧芯認為，這是民眾黨內鬥，應該是針對黃珊珊。徐巧芯推測，黃珊珊不會辭職，但是在民眾黨內的影響力會迅速下降，柯文哲以後也不會再那麼倚仗她！

民眾黨爆發柯文哲競總報帳疑雲，承辦民眾黨台南造勢的時樂、尼奧公司負責人戴利玲15日說，當初他們開的475萬元發票品名為執行費，不知後來為何會被登載為場地費。民眾黨發言人戴于文表示，當時憑證登錄上委託給會計師處理，錯誤部分會再向監察院補正。

「我內心直覺」，徐巧芯16日在網路直播節目《不演了新聞台》中直言，這就是民眾黨內鬥，因為她也很長時間去看別人的帳，看得還蠻仔細的，不太容易找出這類問題。這些廠商不太會回去看監察院的帳，因為不管登錄多少錢，都不會被國稅局追稅，收據也不會提供給國稅局，也不會提供給監察院，只有競選總部自己有。

徐巧芯說，一般廠商根本不會在乎被列在監察院網站多少錢，只有知道內部問題的人，才會這麼容易丟出浮報問題在哪裡！否則競選總部收支多如牛毛，根本不會發現問題。

徐巧芯分析，競選專戶一開，第一個要蓋候選人本人印章，不管記帳和會計是誰，最後負責就是候選人本人，這逃不掉。所以今天做成這麼難看，黃珊珊在民眾黨的地位，還會像以前一樣嗎？

誰是戴利玲後面那隻手？「我覺得」，徐巧芯說，這次應該是針對黃珊珊。因為最早爆料的人是康仁俊，康仁俊和黃珊珊都是親民黨的。現在全世界最討厭黃珊珊的人是誰？主持人脫口說宋楚瑜！徐巧心頻點頭，披露宋楚瑜曾經叫李正皓去選黃珊珊的內湖選區，去把黃珊珊做掉！

黃姍姍會不會再選一次台北市長？徐巧芯坦言，黃珊珊很想選，因為黃還有再出席一些台北市的行程，包括過年團拜都會去，「但我覺得沒辦法！」但這次民眾黨黨內的針對性蠻強的，黃珊珊就算出來選，對蔣萬安也沒有殺傷力。

至於黃珊珊這次被逼宮，會不會倒台？徐巧芯推測，黃珊珊不會辭職，但是在民眾黨內的影響力會迅速下降，柯文哲以後也不會再那麼倚仗她！因為這件事情對柯文哲的人設太傷太傷。