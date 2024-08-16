814空軍節是為紀念1937年8月14日空軍和日本海軍航空隊之間的一次空戰。空軍嘉義基地營區日前開放活動，三軍樂儀隊卻公開演奏日本進行曲「軍艦」，引起議論。前空軍副司令張延廷表示，紀念814最好不要碰「軍艦」這樣的歌曲，才可以告慰我們將士弟兄在天之靈。

針對空軍演奏日本進行曲「軍艦」，張延廷16日在中天《頭條開講》節目中表示生氣，空軍節有它的一個歷史典故，當時我們空軍是以寡擊眾，飛機非常簡陋，日本則是九六式重型轟炸機，但我們竟能以寡擊眾，首開得勝。

張延廷接著表示，814這一天，軍樂不要選軍艦進行曲，這是二次大戰的歌曲。我們8年抗戰犧牲那麼多國軍將士弟兄，8年當中犧牲了2400多架飛機，幾乎傷亡殆盡。當時有飛虎隊。中國空軍、美國志願大隊、中美空軍混合團等，還有陳納德，整個空軍起來，後來才反敗為勝。

張延廷指出，814空軍節可以找日本的民俗歌曲、日本的古典歌曲，甚至可以找日本音樂大師喜多郎的曲都可以，最好不要碰軍艦這樣的歌曲，才可以告慰我們將士弟兄在天之靈。因為當時我們犧牲那麼慘重，贏得最後的勝利，才把台灣光復，在這一天，怎麼可以歌頌當時的殺戮者。