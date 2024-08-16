日系精品小宅，再現台北市中山商圈。位於中山北路、民生東路交匯點，由晶匯建築與樂居昀集2家公司共同開發的「昀集柏寓」，今（16）日與日商台灣大林組舉辦簽約記者會，邀請台灣大林組擔任營造管理總顧問，以傳承自日本逾130年建築營造管理施工經驗，用世界地標建築標準，打造精品建築。

「昀集柏寓」總銷約30億元，規畫地上15樓、地下4層，每戶坪數15~32坪，共155戶。業者表示，預售時已完銷。

據內政部實價登錄資訊顯示，「昀集柏寓」已揭露102筆，每坪成交價，約在107萬元~134.6萬元之間。

日商台灣大林組董事長今井昌彥表示，日商台灣大林組與其他日系營造廠最大不同之處，在於台灣高端住宅案的實際執行案例，如信義計劃區知名豪宅「信義之星」、東區都更地標「台北之星 Diamond Tower」等，擁有成熟在地施工經驗，以「誠實建造」為依據的建築匠人初心，將完整落實在「昀集柏寓」的工程管理、品質管理、安全管理等嚴格建議提案，協助晶匯建設開發與樂居昀集有效整合介面，確保營造工程能確切落實嚴謹要求。

另外，「昀集柏寓」還邀集台灣在地美學標竿旗手，包括：三賦聯合建築師事務所黃崧苗建築師、沐易設計徐嫡嬪、太研規劃設計吳書原、十聿照明設計賴雨農等，以細節出發融合新穎設計規劃概念，將國際行旅的經典風格落實在「昀集柏寓」的裡外之間，超越同級標準的美學規格，深獲高質感資產階層肯定與指名購買。

業者指出，該案開賣以來，在短短數週，即創下銷售佳績，受中山北路大道、捷運雙連站等地段價值吸引，更看好因國賓改建案的創價效應，是全球貨幣資金湧現、台灣超額儲蓄與通貨膨漲之下，最佳保值增值的優勢資產首選。

業者說，由創新型態建築團隊晶匯建築與樂居昀集，共同開發的「昀集柏寓」，以參與微風南山精品百貨、樸石麗緻酒店與樂居微風旅店的實際經歷，延伸酒店優雅品味的設定延伸至集合式住宅領域，帶進國際思維的人文溫暖與簡約質感，用心差異化市面上大量複製的建築觀點，初試啼聲即收穫不凡迴響。