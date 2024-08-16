周四晚間美國公布低於預期的失業金初領人數，顯示勞動市場依舊強勁，在聯準會9月降息底定的背景下，正向經濟數據對台指期影響偏多，帶動台指期夜盤大漲517點，周五延續開高、往上遭遇季線關卡賣壓漲勢暫緩，呈高檔震盪格局，美股16日開盤則漲多後暫歇，台指期夜盤小跌67點、暫報22,298點，處在季線22,415點之下徘徊。