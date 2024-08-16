元大期貨表示，台指期周五再度收紅，資金重返電金權值股，聯發科強漲6.49％、緯穎也漲5.19％，金融股由富邦金領漲3.82％，終場台指期上漲527點至22,367點，期現貨轉為正價差17.67點，顯示投資人情緒轉趨正面，行情與技術面區間震盪看待。
外資16日現貨轉買超，現貨買超453.4億元，期貨淨空單加碼1,800口至34,952口，盤勢籌碼面偏多布局；今晚將公布美國密大消費者信心指數，近期市場緩解衰退擔憂，強化9月降息1碼機率，短線上台指波動加劇。
觀察期交所夜盤的商品報價，微台指跌62點、報22,303點；電子期跌6.1點、報1,190.6點；小型電子期跌3.05點、報1,193.65點；半導體30期跌6點、報6,043點；台積電期夜盤跌4元，報962元；台灣50 ETF期跌0.7點、報182.5點。
國外指數期貨、商品期貨部分，美國道瓊期跌101點、報40,648點；標普500期跌32.5點、報5,548點；那斯達克100指數期跌138點、報19,532點；費半指數期跌42.5點、報5,175.5點；英國富時100指數跌38點、報8,332點；臺幣黃金期漲129.5點、報9,758.5點；布蘭特原油期參考價2,616.5點。
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