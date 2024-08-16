新北市三重區中央北路55巷內的公寓1樓，16日晚間10時許，發生住宅火警，現場位於三合夜市內，有’多位民眾報案，消防隊立即派遣多個分隊前往，轄區分隊到達時，現場冒出濃煙還有起火狀況，得知有人受困，立即前後同步攻擊破門，並佈水線搶救，所幸受困者順利救出，意識清楚隨後送醫檢查。

新北市中央北路，三合夜市內的公寓一樓，晚間發生火警，一名婦人受困廁所，所幸救出意識清楚，由救護車送醫檢查。（翻攝畫面）

新北市中央北路，三合夜市內的公寓一樓，晚間發生火警，一名婦人受困廁所，所幸救出意識清楚，由救護車送醫檢查。（翻攝畫面）

據了解，這名婦人年約60歲，這間公寓1樓只有她一人居住，晚間不明原因突然起火燃燒，她嚇到躲進廁所報案，全程都跟消防局保持通話，轄區分隊獲報到場，立即破壞鐵門進入，很快速的就找到婦人受困位置，立即將人救出至安全地區，婦人有些微吸到煙，但意識清楚，隨後由救護人員預防性送醫。

現場火勢在15分鐘內就將火勢撲滅，隨後進行殘火處理，樓上住戶必沒有受到影響，等現場降溫完畢，會拉起封鎖線，起火地點在客廳，燃燒雜物，面積約5平方公尺，至於詳細起火原因還有待火調人員調查釐清。

第三大隊長陳志德表示，家中切勿堆放大量雜物及易燃物品，若不慎發生火災時，恐造成火勢過大或延燒之虞，並提醒民眾，5樓以下老舊公寓及建築物請務必安裝住警器，可於火災發生第一時間發揮預警動作，使民眾得以初期滅火或避難逃生，保障生命財產安全。