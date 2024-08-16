中國、寮國、緬甸、泰國16日在泰國清邁舉行四方外長非正式會晤，緬甸安定成重中之重。中共中央政治局委員、外交部長王毅強調，沒有人比緬甸的鄰居更希望緬甸恢復穩定和發展。緬甸問題要堅守三條底線：緬甸不能內亂內戰、不脫離東協大家庭軌道、不允許外部勢力肆意滲透干預。

四方外長非正式會晤由王毅、寮國副總理兼外長雪倫賽、緬甸副總理兼外長丹穗、泰國外交部次長艾斯麗出席。

王毅指出，中國對緬甸始終堅持不干涉內政原則，提出幾點建議：

一是共同支持緬甸依法有序推進國內和平和解進程。緬方提出的第三版「五點路線圖」有助於實現這一目標，應予理解和尊重，同時積極探討新的「五點路線圖」與東協「五點共識」的契合點，相互促進，形成合力；

二是共同支持緬甸人民渡過當前難關。歡迎各方向緬甸提供人道主義援助，任何援助都應尊重緬政府和人民意願，真正用於保障民生，而不得用於製造對抗衝突。推進對緬務實合作，助緬加強自身能力，為防止衝突創造有利經濟社會條件。

三是共同支持以東協方式妥善處理緬甸問題，支持東協保持團結，支持東協中心地位，警惕域外勢力攪局亂局，激化矛盾。

緬方說明當前局勢和緬政府為維護國內穩定所做努力，感謝三方作為友好鄰邦，在緬遇到困難時伸出援手。願用好非正式會晤，加強合作，增進理解，早日恢復國內穩定，實現政治和解。

泰方表示，希望看到緬甸保持和平、統一和穩定，尊重緬甸以自己的方式妥善處理內部問題，堅持緬人主導、緬人所有。願與各方保持溝通，盡最大可能為緬提供幫助，同東協進程形成互補，爭取找到妥善解決方案。

寮方表示，四國有著共同邊界，安危與共。作為緬甸的鄰國和朋友，希望緬保持穩定和發展，願為緬提供幫助。四方非正式會晤有助於更好瞭解緬甸情況，共同尋找妥善解決辦法。完全贊同中方堅持不干涉內政原則的意見，緬甸問題只能由緬甸人民解決，要防止外部勢力干預。