韓國男團Super Junior（SJ）第8度攻蛋，今（16日）起連續3天在台北小巨蛋開唱，此次巡演「 <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> 」雖然定調是為明年20週年做準備的粉絲見面會，但他們還是希望以演唱會的形式展現在粉絲前，不過相較於之前在SUPER SHOW上演出的曲目，這次帶來多首鮮少演出的歌曲，嗨翻現場歌迷，其中最令人期待的莫過於他們終於突破心魔，穿上帥氣西裝跳了走位超複雜的〈SPY〉。

在表演完搖滾版〈Sorry, Sorry〉後，利特先是問大家每次聽到這首歌，「有沒有回到以前學生時期，覺得哥哥們好棒好帥氣？」圭賢則忍不住爆料「歌曲一開始的時候銀赫有用英文要大家站起來，但你們都沒有站」，利特猛虧「銀赫你要體諒，大家也有點年紀了」，銀赫接著笑說「這次演唱會有2個跳起來的地方，〈Dancing Out〉跟〈Sorry, Sorry〉，我怕大家辛苦，所以第一個沒有要大家站。但現在是不是應該要站起來了呢」，此時利特也貼心地指著看台區的粉絲說「他們如果站起來就會摔下去了」，粉絲馬上拱「再一次再一次」，圭賢說「我們還有明天」，銀赫立刻搞笑判「台北失敗」。

Super Junior帶來多首鮮少演出的歌曲。（讀者提供）

接著8人也一一發表感言，首先是神童，剛好有台下丟了一件上面印有92的韓國國民銀行藍色球衣，神童看到後自爆「我真的有在那裡貸款欸」，利特也虧「92是你的體重嗎？」，神童再度自嘲「那是我的理想體重」，並說自己今天單身是來找老婆的，問及理想型，「住在台北、會做飯、會買牛軋餅的女人」，此時利特立刻補問「好像送你衣服是男性，那男生也沒問題嗎？」更現場訪起對方喜歡的理由，該粉絲大讚神童很有才華且幽默，更表示「我刺了你的名字在手上」， 不過神童也打趣要他「趕快洗掉吧」，最後利特跳出來總結「神童在台北交了男朋友」。

厲旭感性地說「這2年間發生了很多事，但一直從大家身上獲得很多勇氣，加上有成員在我身邊陪伴，能一起來到台北做演出，我抱持著感謝的心情，以後我也會成為更加努力的厲旭，請大家多多支持」，接著話鋒一轉，再度打破感動氛圍說「有喜歡我的男生的，我也是很開放的」，不過今年5月已結婚的他立刻被成員笑虧「請你把那扇門關起來吧」。銀赫也稱「多虧大家的福，到現在還是可以填滿這麼大的場地，真的非常感謝」，並稱即使他們變老，也會一直在大家面前保持著帥氣、可愛、性感的完美面貌，也暖心叮嚀「連續3天來的人要保持好體力喔，回家多吃點好吃的東西」。

Super Junior每個人的感言超相當長又逗趣。（讀者提供）

利特提到今年早上第一次感受到那麼強烈的地震，「天花板一直有聲音，想說誰那麼沒禮貌，以為我是睡在水床，因為一直在晃，想說怎麼辦，能看到粉絲嗎？我穿著內褲要趕快逃跑嗎？不管出什麼事，我都要跟各位在一起，因為我跟大家在一起就沒什麼好怕的」，也說業內人士也一直在說SJ在台灣人氣不墜，「因為我們是信賴的關係，感謝大家給我們這麼好的能量」，圭賢則用中文說「我今年3次來了，5月一個人演唱會的時候，你們很多人來了，我非常幸福，今天也這麼多E.L.F（官方粉絲名）來了，非常幸福」，並表示作為台灣觀光大使的他，也會更經常來。藝聲也感謝大家的支持，讓他在6月還獲得了KKBOX 風雲榜「年度百大風雲歌手」。

東海更是超用心地準備了中文手寫信拿出來唸，但他先俏皮預告「明天後天都會念同一封，我會努力讓發音更好更準確的」，信中他寫道「隔了很久才來台北辦演唱會，聽說票已經賣完了你們很厲害，你們總是能夠讓我們感動，你們真的很棒，你們今天開心嗎？我們也很開心，你們的快樂是我們的使命」，並提到之前剛發行的中文歌〈約定〉，「那就是我們想表達的心意，我們隔了10年才出了首中文新歌，我們的心意感受到了嗎，雖然這不是一份大禮，但是這是我們最真誠的心意，以後我們會帶給你們更多的禮物，大家約定！」至於始源則笑說「我有準備中文，但我還沒準備好，不好意思」。