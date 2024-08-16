位於台中市北屯區梅川東路五段、全台規模最大的阿根廷牛排餐酒館「Ayres Tango」，以正宗的阿根廷烤肉及南美特色料理為主，並結合南美洲的文化與熱情氛圍，自7月開幕以來，廣受饕客們的熱烈支持。為了讓更多人能夠在輕鬆愉悅的氛圍中享受南美風情，Ayres Tango將於9月2日起正式推出全新微醺時光，在晚風悠閒時光中，品味來自阿根廷的經典葡萄酒、自創特色調酒與精緻小食，感受獨特的南美風情。

阿根廷烤肉餐酒館Ayres Tango創辦人馬仕文表示，微醺時光將呈現一系列阿根廷自創特色調酒，這些調酒以經典主題命名，並用阿根廷本地特有風味及創意手法調製而成。每一杯調酒都講述著一段阿根廷的故事，無論是以Tango舞蹈為靈感的「Tango 女人香」，還是以阿根廷明星葡萄馬爾貝克紅酒為基底的「桑格利亞Sangria」，或是象徵著探險傳達歷史浪漫與神秘的「馬丘比丘的蜜月」，都能讓饕客享有獨一無二的品飲體驗。

馬仕文表示，為配合阿根廷自創系列調酒、葡萄酒，Ayres Tango特別推出Filiz炭烤拼盤「無骨牛小排／松阪豬」，讓消夜時光也能豪華起來，並準備了阿根廷炭烤粉腸、南美香料串烤松阪豬、阿根廷手工香腸等經典小食，每一口都帶著濃濃的南美風味，讓饕客不需遠行便能享受阿根廷的地道美味。

此外，微醺時光期間，Ayres Tango也將不定期安排現場的Tango舞蹈表演。在夜晚裡，賓客們可以在悠揚的旋律和舞者的優雅步伐中，享受輕鬆的氛圍，一邊觀賞著流暢的舞蹈動作，一邊品味手中的自創調酒，視覺與味覺的雙重饗宴，將讓這段夜晚時光更加愉悅美好。

Ayres Tango特別邀請知名品牌「Feeling18 巧克力工房」進駐，提供精選巧克甜點及義式冰淇淋，讓這段微醺時光更加甜蜜美滿。（禁止酒駕‧未成年請勿飲酒）