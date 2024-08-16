香港信報報導，大陸證監會指出，上半年查辦證券期貨違法案件489起，作出處罰決定230多起，年增約22％。懲處責任主體509人（家）次，年增約40％。市場禁入46人，年增約12％。
2024年上半年，大陸證監會把從嚴打擊財務造假等資訊披露違法行為，列為執法重點，共查辦相關案件192起，年增25％。共處罰責任主體283人（家）次，年增約33％。罰沒金額47億元，年增約6倍。刑事移送230人（家）次，年增2.38倍。
大陸證監會16日公布，2024年上半年查辦證券期貨違法案件，合計罰沒款金額人民幣（下同）85億元，超過2023年全年總和。下一步，行政執法將更加突出從嚴導向，更加突出規範公正，更加突出合力共治，更加突出懲防並舉。
香港信報報導，大陸證監會指出，上半年查辦證券期貨違法案件489起，作出處罰決定230多起，年增約22％。懲處責任主體509人（家）次，年增約40％。市場禁入46人，年增約12％。
2024年上半年，大陸證監會把從嚴打擊財務造假等資訊披露違法行為，列為執法重點，共查辦相關案件192起，年增25％。共處罰責任主體283人（家）次，年增約33％。罰沒金額47億元，年增約6倍。刑事移送230人（家）次，年增2.38倍。
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