香港信報報導，大陸證監會指出，上半年查辦證券期貨違法案件489起，作出處罰決定230多起，年增約22％。懲處責任主體509人（家）次，年增約40％。市場禁入46人，年增約12％。

2024年上半年，大陸證監會把從嚴打擊財務造假等資訊披露違法行為，列為執法重點，共查辦相關案件192起，年增25％。共處罰責任主體283人（家）次，年增約33％。罰沒金額47億元，年增約6倍。刑事移送230人（家）次，年增2.38倍。