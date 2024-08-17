大陸央視網16日報導，2024年暑期受奧運盛會影響，大陸桌球、網球等俱樂部諮詢人數和體驗者數量成倍增加，體育運動、體育裝備、體育培訓等相關消費，有望乘著巴黎奧運東風更加蓬勃。

大陸央視網報導，河南網友譚小衡表示，「我看了潘展樂的採訪，發現頂級的運動員從來都不會糾結，從不給自己設限。他不會在乎什麼48秒、46秒的局限，不想讓框框住自己。」

胡女士來自廣東汕頭和三歲半女兒一起在家看桌球、體操、跳水和花式游泳。女兒雖小，但看奧運很認真，「桌球在對拉時她也會特別激動，跟著我們一起喊、一起緊張。」女兒因為這屆巴黎奧運喜歡上桌球運動員孫穎莎，於是也開始練習桌球。「現在能搆得著桌球桌了！」

大陸央視網《新聞＋》欄目報導，奧運不僅點燃民眾運動熱情，也為體育俱樂部帶來新的發展機遇。除了桌球外，網球和擊劍等原先的小眾項目也多點開花。退役後進入河海大學執教的擊劍運動員王玲表示：「今年夏天全國擊劍俱樂部的一個B級賽事參加人數已達3500人，相比十年前翻了十倍不止。」

北京清華大學體育產業發展研究中心主任王雪麗表示，奧運會作為世界上最綜合、最頂級的賽事活動，「通過奧運會，一些小眾運動項目、新興時尚項目被大家瞭解。很多人因此願意去嘗試、體驗一下，甚至去購買裝備，這都會對相關的器材銷售、教育培訓等產業帶來積極影響。」

借助奧運會的東風，許多項目讓大眾眼前一亮，「當一個人真的去參與一個運動，並能夠達到他最初設定的目標時，就可以獲得成就感和技能提升，那麼這項運動也可以持續很久、黏性很強。」

王雪麗表示，奧運之後還要繼續做好場地、賽事和人這三方面要素工作，「在過去推廣全民健身過程中，2023年全國人均體育場地面積已達到2.89平方米，屬於提前超額完成。在人的要素方面，目前37.2％的中國人是經常參與體育運動的，作為一個人口基數很大的國家，這個數字每一點的提高都代表著巨大的體育消費群體。」

「最後，在賽事活動方面，像巴黎奧運這種火爆活動供給越充分，就能夠把場地、設施和參與鍛煉的人的熱情相結合，從而把體育經濟的價值效用發揮到極致。」