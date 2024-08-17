擁有一頭烏黑亮麗的秀髮，是很多人的夢想；然而，生活中的環境污染、氣候變化和生活壓力等因素，對頭髮和頭皮健康造成很大威脅，甚至可能導致落髮問題。頭皮比臉部皮膚更脆弱，建立正確的養髮觀念和習慣變得尤為重要！書田診所皮膚科主任、華顏醫美院長劉紹毅提出了「育養固」三步驟健髮理念，結合有效的健髮成分AHK藍銅胜肽，幫助人們重拾健康亮麗的髮絲。

劉紹毅的健髮三步驟包括「育髮」、「養髮」、「固髮」，就像耕種的三個階段：犁地、萌芽和施肥。首先是「育髮」，重點在於頭皮的清潔和保養，選擇適合的基礎型和加強調理型洗髮精，交替使用，為頭髮和頭皮打造健康的基礎環境；第二步是「養髮」，注重毛髮的生長活力，適當的養護健康，促進頭髮新生循環，減少落髮傷害。

不過，生髮只是開始，劉紹毅提到，很多人雖然使用生髮產品長出了新毛，卻不知道平時需要細心照顧，往往生髮不久後又掉落，功虧一簣。因此，第三步「固髮」是重要關鍵。當細毛新生後，除了日常飲食中補充富含蛋白質和維生素的食物外，還可以使用含AHK藍銅胜肽成分的養髮液，補充髮根營養元素生成，加快頭髮生長，增加毛髮密度和直徑。

劉紹毅指出，藍銅胜肽存在於人體血液中的天然物質，1973年由洛倫皮卡特博士發現，GHK藍銅胜肽能促進膠原蛋白生成和皮膚的修復；1994年，開發出AHK藍銅胜肽，是一種新研發的頭皮生長因子，更易被吸收，具有更好的毛髮適應性，能增加蛋白質和血管內皮生長因子濃度，強化髮根生長的營養。2007年經首爾大學的臨床研究證實，AHK藍銅兼具訊息胜肽與結構胜肽，是相當重要的頭皮營養成分。

劉紹毅強調，隨著年齡增長，人體自身藍銅胜肽產量逐漸減少，因此無論使用生髮水、口服藥、頭皮注射、頭皮淨化護理、雷射帽、甚至做了植髮手術，如果缺乏AHK藍銅胜肽的輔助關鍵，效果都會大打折扣，無法保護得來不易的珍貴頭髮！

書田診所皮膚科健髮門診醫師劉紹毅，2010年創立專業醫療護髮品牌「髮利明」，以「育養固」三步驟為核心，提供全方位的頭皮問題解決方案，其明星商品「髮利明藍銅髮根滋養噴劑」，富含AHK藍銅胜肽成分固好髮根，成為養髮的重要關鍵。