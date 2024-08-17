德州哈里斯郡(Harris)有位清潔人員在整理垃圾車裡的垃圾時，突然尖叫跳了起來，並且不斷歇斯底里，原來他是看到垃圾車裡面，有具被壓爛的嬰兒屍體，而這此案件也驚動社區裡的住戶；對此，當地警方則表示，已進行大規模的調查，也不排除是社區外的人進來棄置嬰兒。

據外媒報導，德州哈里斯郡Fountain Crest Drive 13200 街區，有位清潔工人於14日上午9時30分許，正在重新整理垃圾時，於垃圾車內發現1具被壓爛的新生兒屍體，嚇得工人當場尖叫跳起，而這一幕也剛好被附近的住戶艾倫(Allen Hamilton)看見，艾倫表示，當時正在洗碗，看到清潔人員跳了起來，且呈現歇斯底里狀態，似乎看到什麼可怕的東西，「我們看到後立即哭了出來，那是個孩子才剛出生」。

當地警方表示，目前正在進行大規模調查，約談社區內數百戶家庭的人員，而該社區約有400至500戶，另外，他還指出，有有檢查垃圾車上的其他物品，看是否有額外額外的線索，他也說，不排除是社區附近以外的人進入社區丟棄嬰兒屍體。希望能盡快找出將嬰兒丟進垃圾車裡的兇嫌。