韓流帝王Super Junior（SJ）今起一連三天在台北小巨蛋開唱，開場竟找來知名主持人姜虎東以影像方式一一介紹成員，被粉絲稱為「老少年」的利特、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭和圭賢一連帶來〈Show Time〉〈Wonder Boy〉〈Dancing Out〉三首快歌迅速炒熱氣氛，成員們陸續以招牌中文打招呼，東海說：「親愛的寶貝們我是誰啊？我是你們的東海，見到你們很高興。」銀赫哄粉絲：「老婆，大家好，我是你們的老公銀赫。」圭賢開口「你們現在收看的是」歌迷接話「圭賢」，沒想到被圭賢糾正為「台灣的旅遊宣傳大使圭賢」。

SJ一連帶來三首快歌炒熱氣氛。（圖／讀者提供）

雖然SJ一月才來辦FAN PARTY，但距離上一次的演唱會「Super Show 9」已是2年前，利特好奇大家的變化，銀赫表示：「我們好像變得有點老了，大家（指粉絲）變得更年輕了。以前在台北long stay的時候，大家都說沒錢了，因為很久才來，大家變得有錢了。」講完成員們起鬨說「有錢人」， 東海更是表示：「期待你們的錢。」

珉豪串場影片帶出三段SJ吵架事件「三瓶蓋水」、「藝聲踢」、「掐信一搜」，成員們以此分為三組，利特、銀赫、東海組成「L.E.D」演唱〈Suit Up〉，「SKY」神童、圭賢、藝聲帶來〈Let's Not…〉，始源和厲旭勁歌熱舞〈Danger〉，始源敞開外套露出精壯的胸肌和腹肌，引起粉絲陣陣尖叫。

SJ帥氣登台，引爆粉絲陣陣尖叫。（圖／讀者提供）

接下來著名主持人李秀根在影片中扮成新聞主播播報「禁止solo活動協議條款」，於是SJ全員登場，一起唱藝聲的solo曲〈非你不可〉、圭賢solo曲〈在光化門〉、厲旭solo曲〈小王子〉。利特好奇問始源最喜歡哪一個表演，始源回答L.E.D組，但要去掉利特，成員要利特換去銀赫和東海的公司，但被銀赫恐嚇：「進我們公司要像牛一樣工作，不可以休息。」 利特改問：「可以簽約當高爾夫球員嗎？」東海無情拒絕：「不行，你都打輸神童。」明天神童和利特有一場高爾夫球賽，藝聲提議輸家明天演唱會不能講話，利特傻眼道：「不能說話是叫我去死。」

SJ 熱跳RIIZE〈Get A Guitar〉、NewJeans〈Hype Boy〉，並且帶來鮮少表演的歌曲，難度被SJ視為大魔王的〈SPY〉音樂一下，始源化身間諜穿著黑色西裝、拿著手槍登台，帥度破表。利特詢問大家還想聽什麼歌，神童跳起最近正夯的三振舞，還融入〈Devil〉中。

八三夭送上花籃，祝SJ演唱會成功。（圖／讀者提供）

和粉絲別時，神童拿到男粉絲贈送的禮物，本來說是來找老婆的神童改口男生也沒問題，男粉絲告白神童有才華又幽默，已在手上刺青神童的名字，神童搞笑道「快去醫院洗掉」，利特則說：「今天神童在台北交了一個男友。」新婚的厲旭表示這2年發生很多事，多虧大家獲得很多勇氣，他問：「沒有男生喜歡我嗎？我也是很開放的。」利特提到今早的地震，他只穿內褲猶豫是否要往外逃，但只要和大家在一起就沒有什麼好畏懼的。

SJ一月在高雄舉辦Fan Party時，把髮箍聽成「FXXK YOU」成為爆笑諧音哏，5月圭賢來台舉辦個人演唱會，邀請八三夭主唱阿璞當嘉賓，合唱韓星來台必唱曲〈想見你想見你想見你〉，阿璞精心挑選「髮箍」當作禮物，笑翻全場，今天八三夭送上花籃並且寫上「祝Super Junior演唱會成功，圭賢如果你的兄弟們也需要髮箍，請隨時打給我們」，令人莞爾。