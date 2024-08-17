有國民初戀女神之稱的陳妍希當年演出《那些年，我們一起追的女孩》走紅，以清純甜美氣質著稱的她，2014年演出《神鵰俠侶》與陳曉配對，造型出爐後有著一張圓臉的她遭諷刺顏值翻車，還有人稱是「小籠包」，被批評完全不如前幾代小龍女的演員。當年劉亦菲被問此事，大方回應：「我演的時候吐槽更多」。

陳妍希當年轉換跑道演古裝劇，給人校園溫柔清新氣質的她，未料因充滿膠原蛋白的圓臉引來批評，認為不適合演古裝劇，定裝照雖然頗有仙氣，但現場照片曝光後引來惡評，有人譏她當場變孕婦，還有人認為她造型雷同「白娘子」趙雅芝，調侃是模特兒與買家秀的區別，雖然壓力重重，但也人肯定她的演技，而她更因這部戲和陳曉結緣相戀成為夫妻。

被問到陳妍希演小龍女被調侃，劉亦菲大方回應。（圖／翻攝自秒拍）

當時導演于正全力相挺陳妍希，認為陳妍希雖然跟傳統過去印象的小龍女大不同，「但哪個小龍女能盡如人意呢？無愧於心不就好了！」，還希望網友有惡評全朝著他來。2020年于正又發文，曬出Angelababy的小龍女造型照，承認：「當初你要是沒有生病，來了我的《神鵰俠侶》，那我就不會被群嘲了，此生最大的遺憾！」引來有人認為他對陳妍希不公平，而于正也隨即刪文。

劉亦菲曾大方分享素顏照。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

對此，被封為最仙小龍女版本之一的劉亦菲當時宣傳新作時被問到此事，她坦言今天是來聊新作品，其實不適合談到別的戲劇，「但我可以講就是說，我演的時候吐槽的人更多，就是說別人說什麼並不重要，做自己就好了」，她更更隔空對陳妍希打氣：「作為一個觀眾來講，我很期待她的表現，還是希望她加油，我覺得很棒」，引來網友回應：「內心善良又坦蕩，劉亦菲」、「自己吃過苦，所以理解別人，真的善良真誠，希望大家對她少點惡意」、「姐真的好好噢」。