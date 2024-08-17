走進陌生之地，就一定要被環境改變嗎？

九十天前，頂著「超級顧問」頭銜、曾任資誠創新諮詢董座的劉鏡清，踏入他從未進入過的領域––政治，接棒國發會主委。然而，為官不久的他，就被新科立委點名是「天兵」、「自走砲」，讓這位政治素人，彷彿是一個還沒能好好適應賽場，就要不斷被裁判、對手，甚至觀眾，輪番挑戰的菜鳥運動選手。

但其實這段時間以來，他改變周遭的，遠比他被改變的更多。實例就在一個台中的現場。

七月下旬，立法院會期剛結束，某天上午他帶著一群國發會主管，坐高鐵到台中拜訪工具機業者，「因為他聽說，工具機產業狀況真的很不好，想和大家當面聊聊，」促成這場會議的引興董事長王慶華透露。

工具機產業出口陷衰退

他邀業者合組「控股公司」

台灣工具機產業，先前面臨日圓貶值、中國業者崛起，不僅去年出口金額衰退一四％，今年上半年也呈現雙位數衰退，「已經到了生死存亡之際……，」一名工具機業者說。當天劉鏡清到訪，一開口，旋即震撼與會的六家業者。

「你要氧氣瓶？還是要翻身？」他告訴現場業者，自己這趟來，不是要談補助，也不是談緩繳貸款，而是想做點「不一樣的事」，他反問業者們，「以你現在的（營收）規模，有辦法打國際盃嗎？還是離對手越來越遠呢？」

那一刻的他，彷彿又變回那個有著三十多年老經驗的企業顧問。

現場，他拋出「產業控股公司」的概念。他問業者們，面對中國同業動輒三百億元的營收規模，大夥是否願意彼此整合、組成一家具規模化的控股公司？他更以IC通路商大聯大為例，指出該公司就是透過控股方式，陸續將九家公司合而為一、擴大規模，最終成為產業龍頭。

「本來大家都有這麼想（整併），但就只是想想……，」王慶華指出，「一直到那天劉主委提出來之後，大家才覺得，『哇！原來這是可行的』。」

被劉鏡清改變的，還有國發會內部。

現在的他，私下被國發會公務員們，戲稱為「最常讓大家Google的主委」。一名該部會主管說，劉鏡清來自業界，開會時，常講一些業界術語，譬如數位孿生、數位游牧，「很多大家都沒聽過，只好當下趕快Google。」

然而，他最讓同事們不適應的，就是他要求規畫政策時，必須導入「企業的觀念與方法」，譬如，日前國發會提出的攬才計畫。

這個計畫導入了兩個企業觀念，第一個，是「風險」，譬如當東協各國薪資不斷提升，經濟也持續成長，台灣究竟何時可能會請不到外籍移工？「我們自己的推估，是二○三五年。」劉鏡清說。

面對十一年後，台灣可能落入「沒有移工可聘」窘境，為了解決這個風險，政府提出的政策，究竟有沒有效？就關乎第二個企業觀念：「競爭力」。

提升競爭力、搶人才

先搞清「數字」再制定策略

據悉，在攬才政策規畫期間，劉鏡清要求同事們，必須先比較日韓、新加坡、東南亞各國的攬才政策，「比較之後才發現，原來泰國最近正大舉開放移工，另外像日本，一年就能給外籍白領永居權。」他說。

而台灣現行法規，外國人須連續居住三年，才能拿到永居權。後來，國發會規畫的是，比肩日本，未來在台灣年收六百萬元的外籍白領，只需一年，就能拿到永居權，「我的想法很簡單，就是我（的條件）一定要比其他國家好，或至少一樣好。」劉鏡清指出。

另一個從競爭力而生的例子，是對於數位游牧（Digital Nomad）人才的招攬。

這群全球達三千五百萬人的自由工作者，目前包括日本、印尼也在大舉招攬。為與他國競爭，最近國發會在搜尋引擎買關鍵字廣告，當歐美人士搜尋「海外工作」、「數位游牧」，就會出現台灣的相關政策，甚至是各縣市好山好水的景點簡介，「我們想用企業的方法來找人才。」劉鏡清說。

至於企業的方法，則是用「數字」當目標。像這次的攬才政策，國發會就明確指出，台灣到了二○二八年，新增人才需求量有三十五萬人，但屆時只會有十五萬名台灣人投入職場，「缺的二十萬人，就是我們要去解的問題。」劉鏡清說。

其實，劉鏡清剛到國發會時，很多擺在他桌上的政策規畫書，攤開一看，往往沒有數字目標，「這是公務員的壞習慣，常常寫一些都是形容詞的政策論述，主委一直在糾正這件事，像人才政策，一定要有數字，像這次（盤點出二八年的人才缺口目標）也是他逼出來的。」一名國發會主管透露。

「他把很多企業、資本市場的工具，帶進去公部門，我認為他是想讓公務員知道，自己規畫政策的時候，不一定要那麼保守，也不要那麼怕犯錯。」研華共同創辦人何春盛表示。

但不論這些政策最終能走到什麼境地，也許，劉鏡清這趟他口中從政的「意外之旅」，反而會讓國發會變成一個媲美業界的專業顧問機構。

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