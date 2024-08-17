畢業季的來臨，社會新鮮人在面對琳瑯滿目的職缺時，「行政類型」工作因工作性質穩定，且能接觸公司第一線大小事，快速歷練職場技能，成為初入職場的敲門磚，而組織能力、有效溝通和團隊合作的人格特質，正是該職位所需要的核心能力。信義房屋的黃暐婷及王韋婷秘書，以職場前輩角度，分享成為房仲業分店秘書不僅能展現自身價值，更有多樣化職業發展機會，鼓勵職場新鮮人嘗試在穩定中多元成長。

2011年入職信義房屋秘書職務的王韋婷，當初因信義房屋是上市大公司，福利制度更有保障而加入，擔任秘書一職後發現秘書更像是一間店的副店長，小至店內庶務到保持店內士氣，成為業務同仁的最佳後盾，讓他們可以無後顧之憂的的做好服務；大至獨立舉辦各類分店活動、甚至是大型公益活動，皆凸顯出不同於一般秘書的價值。

而信義房屋復興瑞安店專案經理秘書黃暐婷認為，喜愛秘書工作的人，多是看中上下班時間規律，可以在下班後規劃學習、運動、休閒活動等安排，在信義房屋都能實現，與其他公司秘書職缺較不同的是，信義房屋提供多樣化職業機會，如擔任小組長管理職，甚至是前往總公司在不同職務上歷練，多元輪調的機會加上全台直營據點皆有分店，即使因家庭因素需要搬遷至中南部，都可以申請轉調至不同區域，對於職涯規劃上保有非常大的彈性。

現為總公司幕僚擔任專案經理的王韋婷表示，當初在分店秘書做了三至四年後，其實有經歷過一陣的倦怠期，剛好有調店機會不久後更順利選上小組長，

除了管理轄區的秘書同仁，也有機會參加總公司的各項專案，她也慶幸自己有機會調任至總公司多元發展與磨練，不僅開拓了視野，也能學習新的技能與專案。王韋婷補充表示，回想起剛接任分店秘書時，面對信箱中的待辦事項感到茫然無措，好在信義房屋有專屬的一對一師徒制，讓她能夠在倍受支持的環境下學習與成長。

信義房屋具備完善福利制度，特別是上市公司才能提供的員工持股信託獎勵、外訓補助、公費健康檢查、專職健康管理師等，讓黃暐婷直呼身為大企業員工真的「好幸福」。而曾因分店業績達標，帶著父母一起出國參與信義海外獎勵旅遊的王韋婷認為，公司多元化的彈性福利，包括公司固定發放每年稅後營業利益三分之一給同仁作為年終獎金、買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」、生育補助第二胎以上達12萬元等。詳情均可上信義房屋人才招募網頁（https://hr.sinyi.com.tw/jobs）查詢。