最美的田園景觀，馳名中外的台南美食補給，好康大禮送不完的台南國際馬拉松，定於2025年1月5日盛大開跑。今年賽事由「冰點空調公司」冠名贊助，也使得台南國際馬拉松邁向新的里程碑。2024年首屆比賽，在台南在地鄉親及專業人士發起下，獲黃偉哲市長、立委及議員鼎力支持，創造出來自22國、逾7000人參與的馬拉松人氣活動，同時也在網路被評為台灣中南部指標賽事。

2025年賽事分為全馬、半馬、10公里、5公里，7月15日開始報名，10月15日截止，限額一萬名，跑友可透過跑者廣場、運動筆記上網報名。2025年賽會路線，全馬從台南都會公園到南一高爾夫球場折返，全程42.195公里，橫跨仁德、歸仁、關廟三區，優質的田園景觀及平坦路線，將有助於選手創造好成績。

參與台南冰點國際馬拉松感受台南美景美食(圖/台灣國際馬拉松交流協會提供)

初來乍到的跑友，可以順著道路指引、沿途有安全交管、裁判指揮、醫療救護團隊、最熱情的鄕親啦啦隊，路線設置8個補給站，採一站一特色，端上台南馳名的地方小吃美食，要讓選手嘉賓們愛上台南這座城市。除了感受在地特色，還有好康大禮；主辦單位提供總額66萬總排獎金、200萬產品作為摸彩禮物。以及義大利國際品牌「艾格尼公司」提供400萬優質產品作為早鳥禮，要送給前4000名的報名選手。另外活動參賽禮、完賽禮則依參賽項目贈送國際品牌紀念衣、紀念獎牌、夾腳拖鞋、大浴巾或運動大毛巾等。台南仁德的本土企業「鈦萬德公司」贊助各組前三名的優勝獎勵。位於台南善化的「三皇公司」和「生活飲料」則提供全程運動飲料及水份補給。跑回終點，還可以在現場盥洗淋浴及體驗冰療服務，並享受台南道地美食。好禮獎不完，明年一月的第二屆賽會，將首次發行台南馬拉松紀念酒，42度、195ml，正是全程距離42.195公里，全球限量全馬紀念酒值得典藏。明年1月5日相揪來台南共襄盛舉!