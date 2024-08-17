銀行祭史上最嚴「限貸令」，讓不少房貸新戶踢鐵板！近期不少公股銀行因新青安借貸爆量而資金吃緊，導致房貸申辦越來越困難，甚至傳出部分銀行暗示「購買房貸壽險」才能核貸。房產專家表示，對於沒有壽險保單的人來說，購買房貸壽險可能比較合適，若已持有壽險保單，建議審慎評估是否還有投保房貸壽險的必要性。

馨傳不動產智庫執行長何世昌透露，政府要求銀行不能勸誘房貸戶購買理財商品、房貸保險，但由於房貸申辦門檻提高且費用增加，坊間盛傳有些銀行趁機要求客戶購買房貸壽險作為核貸條件。

何世昌認為，向銀行購買房貸壽險或理財產品，可以提高獲貸機率，但並非適用於所有人。對於本身並無壽險保單的人，購買房貸壽險或許有必要；然而搭配房貸銷售的理財商品往往品質參差不齊，因為優質商品通常有自己的銷售管道，不需綁定於房貸銷售，因此透過此方式購買商品者往往難以獲利，並不划算。

所謂房貸壽險可為購屋家庭提供保障，萬一家中經濟支柱不幸離世，可運用保險金償還房貸。以保額500萬元的房貸壽險為例，每年保費約1.84萬元，總保費支出為36.8萬元。

據住商不動產表示，房貸壽險類似定期壽險，被保險人投保後，若不幸身故或因疾病或意外導致失能，無須擔心無法繳納房貸而遭銀行法拍，保險金將優先清償房貸，如有餘額再分配給受益人。

房貸壽險的本意是保障房貸期間的風險，常見的有兩種類型：

•平準型房貸壽險：保額固定，每一年繳的保費也相同，不過保費較高，適合預算充裕或無其他壽險保障的族群。

•遞減型房貸壽險：保額隨著貸款金額遞減，保費也逐年降低，保險金等於房貸金額，由於保費相對便宜，適合預算有限或已有其他壽險保障的族群。

以 36 歲男性為例，房屋貸款金額及保險金額為 500 萬元，保險期間 20 年，銀行房貸利率為1.85%。房貸壽險保費試算如下：

• 平準型房貸壽險試算

A、躉繳保費的金額為296,950元

B、分期繳每年保費18,400元，總繳保費368,000元

• 遞減型房貸壽險

A、躉繳保費的金額為142,150元

B、分期繳每年保費9,100元，總繳保費182,000元

試算結果顯示，遞減型保費較平準型便宜，躉繳又比分期繳便宜，但優缺點不一，可依個人需求選擇適合的方案。