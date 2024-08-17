男子阿國遭到外甥女小萱（均化名）指控，她當時就讀幼兒園大班時，某天被舅舅帶去住家附近菜園散步，舅舅在草叢脫下褲子小便後，沒穿褲子走向她，並要求「咬他尿尿的地方」，她當下雖然拒絕，舅舅卻強押她，以強暴的方式強制性交得逞。

法院審理， 小萱指稱，案發時她念幼兒園大班，那時是夏天接近中午天氣很熱，舅舅帶她往山上走去散步，途中靠近菜園時，舅舅在路邊上廁所，上完以後沒穿褲子就朝她走來，還叫她咬他尿尿的地方，她說「我不要」，因為她覺得很噁心。

但是舅舅卻強押她並放進嘴巴，她當下覺得很噁心便掙脫，舅舅又叫她再咬一次，後來她就跑掉並衝回家，沒多久舅舅回來叫她不要跟外婆講，他會買健達出奇蛋給她，而且如果她把這件事說出來，舅舅會叫警察把她抓走。直到念國小時，因為跟女同學交換祕密，才把這件事說了出來。

阿國辯稱，當時住處附近確實有菜園，但是他沒有帶小萱去過菜園，也不曾對小萱做出強制性交的行為，而且他當時忙著讀書、打工，回到家的時間大概都凌晨了，他幾乎沒有看過小萱，他不可能也沒有機會做出這種事。

法官審酌，阿國身為小萱的長輩，案發時小萱年僅6歲，正需要保護、照顧的年紀，阿國竟為滿足性慾，利用與小萱單獨相處的機會，不顧其反對，做出性侵害之行為，嚴重侵害小萱的身心。日前依法宣判，阿國犯對未滿14歲之女子強制性交罪，處有期徒刑7年10月。 可上訴。

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