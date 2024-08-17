71歲婦人小萱（化名）當年遭到丈夫施暴，因而無法繼續同住而搬離，當時由婆婆照顧長子，由她照顧長女，直到丈夫向法院提起履行同居訴訟前，她仍常返家探視2名孩子，後來離婚時判決由孩子的父親當親權人，但她現在因年事已高，且財產不能維持生活，因而向法院請求2名孩子均月付3000元扶養費，直到她死亡之日止。

法院審理，小萱的長子指控，他們2人曾在2023年向法院聲請免除對母親的扶養義務，法院當時認母親名下有相當金額的本金存款，且有房地、汽車及投資，財產總額為708萬4160元，因此母親尚無受到扶養之必要。

法官調取小萱財產所得明細資料顯示，2021到2023年利息所得分別為82198元、35282元、0元，財產（不動產及汽車）為708萬2260元，足見小軒仍有相當資力，而且小萱未提出證據證明，她有不能以自己財產維持生活之情形，因此小萱請求給付扶養費，已難認有理。

而孩子的父親到庭證稱，長女出生後他們共同扶養，2年後長子出生，小萱只養了2個月就丟給他，而他因工作關係到花蓮，但小萱不願一起去，就把長女帶回台北，後來說長女太吵沒辦法帶，他就去把長女接回來，雙方就開始分居。後來他去娘家要迎接小萱返回住所，但小萱卻避不見面。

法官認，小萱確實在孩子們年幼，尚無生活自理能力，亟需母親照料時，無正當理由未盡扶養義務，並且情節確屬重大。日前依法宣判，小萱請求孩子們按月各給付扶養費用3，為無理由，應予駁回。可上訴。

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