婦人小萱與男子阿國（均化名）婚後育有2名子女，不料，阿國卻染有毒癮且長期反覆進出監獄，而使家庭功能喪失，小萱不滿獨自承擔扶養子女責任，不僅因經濟壓力心神疲勞，也無法與阿國有效溝通，雙方已分房20年以上，日前也因無法承受與阿國同居共處，因而離家而居迄今，因而訴請離婚。

法院審理，小萱提出戶籍謄本為證明，並經法院聲請調閱阿國的前科紀錄，顯示自1992年起至2022年為止，阿國確有因違反麻醉藥品管理案件、肅清煙毒條例案件、毒品危害防制條例案件而入監、觀察勒戒、強制戒治等，足見阿國屢因施用毒品被查獲甚至入監。

此外，阿國已於相當時期受法院合法通知，卻在言詞辯論期日不到場，也未提出書狀爭執，除依民事訴訟法第280條第3項前段規定，視為阿國自認小萱的主張為真實外，也證實阿國確無繼續維持婚姻的意願。

法官審酌，阿國婚後染有施用毒品之惡習，並數次經刑事偵審機關訴追，本應努力戒除施用毒品，回歸婚姻家庭生活，但阿國皆未反省檢討原因及設法改善，導致小宣難以承受精神壓力而離家，並自2023年1月起分居迄今。

法官認，雙方顯已無任何賴以維持婚姻之誠摯、互信、互諒、互愛可言，更無繼續維持及經營婚姻生活之意願，且可歸責於阿國。因此，小萱依民法第1052條第2規定訴請判決離婚，即無不合，應予准許。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！