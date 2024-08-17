女星曾黎美艷外表和古典氣質出眾，曾與中央戲劇學院同學章子怡、梅婷、秦海璐、袁泉、胡靜、張彤、李馨雨被稱為戲劇圈「八大金釵」。她在陸劇《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中，二度飾演趙露思的媽媽，兩人因此成為忘年之交，經常在網上大秀恩愛，受到大批粉絲喜愛，近日曾黎曬出一組美照，凍零模樣引發網友震驚。

曾黎在七夕情人節當天更新微博，分享：「四季裡面，我最喜歡春天和秋天，我喜歡樹葉冒出綠芽的生命力。我總會被這種旺盛、蓬勃、破土而出的力量震惊、感動」，笑問粉絲：「這份七夕的禮物，你們都收到了嗎？」

曾黎七夕當天曬出美照寵粉。（圖／翻攝自微博 曾黎）

一連曬出8張美照寵粉，畫面中可見曾黎身穿平口上衣外加白色罩衫，下半身則是搭配淺咖色長裙，放下一頭長髮，整個人看上去優雅氣質，五官依舊精緻，臉蛋肌膚也非常緊緻光滑，保養得宜，完全看不出已經47歲。

近日趙露思忙著拍攝新劇《許我耀眼》，曾黎也抽空探班「女兒」，網上流出畫面中可見，兩人隔著車窗和開心聊天，趙露思對著曾黎耍寶撒嬌，突如其台的探班驚喜也讓趙露思相當感動，兩人隔窗甜笑互動超有愛。

曾黎探班趙露思，開心表示「收獲兩張獨家大片」。（圖／翻攝自微博 曾黎）

兩人夢幻同框也讓大批粉絲夢回《星漢燦爛·月升滄海》中的兩人飾演的角色「阿母和嫋嫋」，不少粉絲紛紛留言：「期待趙露思新劇」、 「兩位大美女友誼天長地久，美女們對我這個顏控的眼睛非常友好」、 「兩位美女友誼長存」、 「好喜歡這種畫面感，新劇期待了」、 「太喜歡他們兩人之間的互動了，看著也非常的有愛」。