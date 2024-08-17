新冠肺炎疫情引發的高通膨，美國民眾削減非必需品的支出，持續衝擊零售業，知名家居零售商LL Flooring宣布破產，接下來將進入重整程序，尋求願意接手的買家。除了LL Flooring之外，多家零售商都已宣布破產，其中一個大品牌Conn's HomePlus已經經營134年。

CNN報導，LL Flooring執行長Charles Tyson表示，在充滿挑戰的宏觀經濟環境下，我們決定啟動重整程序，這是最好的決定，可以提供額外的時間與財務靈活性，減少實體門市的同時出售部分業務。

LL Flooring在全美約有300家門市，如今選擇先關閉其中的94家門市，該公司也強調，目前正在與多位競標者進行積極的談判，帳面上仍有1.3億美元維持營運，並向供應商付款。

實體銷售式微，加上民眾減少非必需品的支出，LL Flooring不是第一間面臨通膨海嘯衝擊的零售業者，先前Bob's Stores、99 Cents Only Stores、Z Gallerie與Mitchell Gold + Bob Williams申請破產，Conn's HomePlus打算在近期申請破產，Big Lot則計劃關閉四分之一的門市。

其中Conn's HomePlus已經經營134年，Big Lot擁有將近57年的歷史，LL Flooring也已經經營超過30年。